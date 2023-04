ATLÉTICO Y TALLERES JUGARON LA 4TA.

En el marco de una nueva fecha de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, Atlético María Juana y Talleres no tuvieron una buena cosecha de puntos.

El equipo “auriazul” hizo de local ante Florida de Clucellas donde en 9na perdió 2 a 0, 8va 6 a 1 y 7ma 2 a 0. En tanto que, en 6ta igualó 1 a 1.

Por su parte, la “T” viajó a Frontera para medirse con La Hidráulica con el que cayó en 8va 4 a 0, en 7ma 2 a 0 y en 6ta 2 a 1. Mientras que en 9na se quedó con los 4 puntos por la institución no presenta esa categoría.

Todos los resultados:

9ª división:

Dep. Josefina 0 – 8 Brown

Bochazo 0 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 4 – 0 Def. Frontera

San Martín 1 – 5 Sp. Santa Clara

Posiciones: 12 Zenón Pereyra F.C.-Brown, 8 Talleres, 7 Sp.Libertad-Bochazo-Florida- Sp. Santa Clara, 6 Atl. Maria Juana-San Martín,3 Def. Frontera-Dep. Josefina.

8ª división:

La Trucha 2 – 2 Atl. Esmeralda

Dep. Josefina 0 – 1 Brown

Bochazo 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 2 – 3 Def. Frontera

San Martín 1 – 3 Sp. Santa Clara

Posiciones: 10 La Trucha-Sp. Santa Clara, 9 La Hidráulica-Florida, 7 Brown- Def. Frontera, 6 B. Bochazo-Zenón Pereyra F.C., 5 San Martín, 3 Talleres- Atl. Esmeralda,1 Sp. Libertad-Dep. Josefina y Atl. María Juana.

7ª división

La Trucha 0 – 1 Atl. Esmeralda

Dep. Josefina 2 – 1 Brown

B.Bochazo 2 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 1 – 2 Def. Frontera

San Martín 0 – 1 Sp. Santa Clara

Posiciones: 12 Florida- Def. Frontera, 8 La Hidráulica, 7 Dep. Josefina-B. Bochazo, 6 Atl. María Juana- Sp. Santa Clara-Talleres, 5 Zenón Pereyra F.C., 4 Sp. Libertad,3 Brown, 2 San Martín,1 Atl. Esmeralda, 0 La Trucha.

6ª división:

La Trucha 0 – 1 Atl. Esmeralda

Dep. Josefina 3 – 2 Brown

B.Bochazo 2 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 1 – 1 Def. Frontera

San Martín 0 – 1 Sp. Santa Clara

Posiciones: 10 B.Bochazo, 9 Zenón Pereyra F.C., 8 Def. Frontera-Dep. Josefina, 7 Brown, 6 Atl. Esmeralda, 5 Sp. Libertad-Atl. María Juana, 4 San Martín-Florida- La Hidráulica-Sp. Santa Clara,3 Talleres.

Posiciones Generales: 32 Florida-Zenón Pereyra F.C., 30 B. Bochazo-Def. Frontera, 29 Brown, 27 Sp. Santa Clara, 21 La Hidráulica, 20 Talleres, 19 Dep. Josefina, 17 San Martín- Sp. Libertad, 15 Atl. María Juana, 13 Atl. Esmeralda,10 La Trucha.

Próxima Fecha (5ta): Brown vs Atl. María Juana, Florida vs San Martín, Sp. Santa Clara vs La Trucha, Atl. Esmeralda vs Sp. Libertad, Def de Frontera vs B. Bochazo, Zenón Peryra F.C vs Las Hidráulica, Talleres vs Dep. Josefina.