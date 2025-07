“Offline is the New Luxury”: el documental que invita a desconectarse para reconectar

En un mundo dominado por pantallas, redes sociales y notificaciones constantes, el documental “Offline is the New Luxury” (Desconectarse es el nuevo lujo), dirigido por Joris van Damme, propone una pausa necesaria: volver a lo esencial, a lo humano, al tiempo real.

Este corto documental —disponible gratuitamente en YouTube— pone en evidencia cómo hemos normalizado la hiperconectividad y cómo eso nos afecta: la ansiedad, la distracción, la pérdida de vínculo con el entorno y con nosotros mismos. A través de testimonios de personas que decidieron hacer un “detox digital”, nos muestra que desconectarse es mucho más que apagar el celular: es un acto de salud emocional y reencuentro personal.

El mensaje es claro: no se trata de rechazar la tecnología, sino de usarla con conciencia, recuperar el equilibrio y redescubrir momentos de silencio, creatividad y conexión real.

💬 “Hoy, el verdadero lujo no es tener lo último en tecnología, sino tener el control de cuándo y cómo la usamos”.

Desde nuestra web te invitamos a ver “Offline is the New Luxury”, reflexionar sobre tu vínculo con el mundo digital y preguntarte:

👉 ¿Cuánto tiempo real le estás dedicando a lo que verdaderamente importa?

📺 Disponible en YouTube. Duración: 16 minutos. Subtítulos disponibles en español.