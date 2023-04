BÁSQUET FORMATIVO

Se inició la 7° fecha del Torneo Apertura de basquet formativo organizado por la Asociación Civil del Oeste Santafesino con un triunfo y dos derrotas para Atlético María Juana.

Los dirigidos por Matías Rojas visitaron a Trebolense logrando la victoria en U14 35 a 75, en U15 fue derrota 69 a 43 al igual que en U18 pero por 88 a 43.

La fecha cerrará el miércoles 26 de abril con el choque entre Santa Paula de Gálvez y Juventud Unida de Cañada Rosquín en categoría U14 y U16.

En los demás encuentros se dieron los siguientes resultados:

U14: Americano 20-63 At. San Jorge (verde), Centenario 12-74 San Martín, Ceci 65-55 Brown.

Posiciones: CAMJ 11, Ceci 10, Brown 9, Trebolense 8, At. Sastre-At San Jorge (verde) 7, Juv. Unida-Centenario 6, Sta. Paula-Atl. San Jorge (rojo)-San Martín-Americano 5.

U16: Americano 59-19 At. San Jorge (verde), Centenario 47-50 San Martín, Ceci 65-81 Brown.

Posiciones: Brown 11, Ceci 9, At. Sastre-Trebolense 8, Juv. Unida-Centenario 7, At. San Jorge (rojo)-CAMJ-Americano-At. San Jorge (verde) 6, San Martín-Sta. Paula 5.

U18: Ju, Unida 75-93 Santa Paula, Centenario 23-85 San Martín, Ceci 78-73 Brown.

Posicions: Brown-CMAJ 8, Sta Paula 7, At. San Jorge (rojo)-Trebolense 6, Ar. Sastre 5, San Martín-Juv. Unida-Ceci-Centenario 4.

La 8° fecha se disputará el fin de semana del 6 de mayo debido a que desde el 29 de Abril al 1 de Mayo se desarrollará el Torneo Interasocicaciones U18 en la Asociación Venadense.

La actividad retornará con estos encuentros: Brown vs Americano, CAMJ vs Ceci, El Expreso vs Trebolense, Santa Paula vs At. Sastre, San Martín vs Juv. Unida, At. San Jorge (rojo) vs Centenario. Libre: At. San Jorge (verde).