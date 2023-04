BÁSQUET FORMATIVO

Se llevó a cabo la 5ª fecha del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino con derrotas en U16-U18 y triunfo en U14 para Atlético María Juana.

Los equipos dirigidos por Matías Rojas jugaron la 5ª jornada del Apertura en condición de visitante frente a Juventud Unida de Cañada Rosquín. En U14 se alzó con el triunfo por 84 a 43; mientras que, en U16 cayó 64 a 67 y en U18 81 a 59.

Atlético María Juana, en el marco de la 6ª fecha recibirá a su clásico rival At. Sastre.

Resultados de la Jornada:

U14:

Ceci 110-15 Americano

Santa Paula 53-61 At. San Jorge (Rojo)

Trebolesnse 106-29 At. San Jorge (Verde)

At. Sastre 38-73 Brown

Posiciones: At. María Juana- Brown 7, Ceci-Ju. Unida y At. Sastre 6, Trebolense y At. San Jorge (Rojo) 5, Centenario-At. San Jorge (Verde) y Americano 4, Santa Paula y San Martín 3

U16

Ceci 87-12 Americano

Santa Paula 50-82 At. San Jorge (Rojo)

At. Sastre 60-78 Brown

Posiciones: Brown- Juv Unida 7, At. Sastre-Ceci-At. San Jorge (Rojo) 6, Trebolense-Centenario 5, At María Juana-Americano- At San Jorge (Verde) 4, San Martín-Santa Paula 3.

U18

Santa Paula 67-84 At. San Jorge (Rojo)

At Sastre 84-46 Brown

Ceci 48-63 Americano

Santa Paula 93-64 At. San Jorge (Verde)

Posiciones: At San Jorge (Rojo)-Brown-At María Juana 6, At Sastre-Juv Unida-Santa Paula 3, Trebolense-San Martín-Ceci- Centenario 2.