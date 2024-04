Caso Héctor Cornalis: a tres años del crimen, se demora el juicio

La causa que investiga el crimen de Héctor Cornalis ocurrido el 16 de abril de 2021 en cercanías de María Juana, aguarda que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para la audiencia preliminar de juicio.

Cinco personas imputadas en el hecho, aguardan ser juzgadas: un excompañero de trabajo de Cornalis, un remisero de la zona y tres hombres oriundos de Paraná. Piden penas de entre 17 años de prisión, y prisión perpetua.

La investigación fue tramitada por el fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, y los abogados querellantes que representan a la familia de Cornalis, Eduardo Ruffino y Sebastián Oroño, quienes en febrero presentaron la acusación contra los sospechosos.

En la investigación se logró determinar Roberto Andini, excompañero de trabajo de Héctor Cornalis en la Cooperativa 22 de Marzo, contrató a tres personas oriundas de Entre Ríos para que lleven adelante un plan del que concluyó con la muerte de Cornalis.

En el escrito acusatorio determina que Andini planeó el atraco a modo de venganza, tras haber sido despedido de la cooperativa en el año 2020 cuando fue detectado robando mercadería.

El hecho ocurrió el 16 de abril de 2021, cerca de las 6 de la mañana Héctor Cornalis fue interceptado por un grupo de hombres encapuchados que lo esperaban en el ingreso a la Cooperativa 22 de Marzo, en la ruta provincial N° 13, entre Estación Clucellas y María Juana. Lo amenazaron con un arma de fuego, lo redujeron y lo subieron a la parte posterior de su vehículo. Se alejaron del lugar y pocas horas después el auto fue encontrado en un camino rural de la zona y Héctor Cornalis se encontraba sin vida en el asiento trasero.

Los acusados en el caso:

Roberto “Sombra” Andini, excompañero de trabajo en la Cooperativa y allegado de la víctima y su familia. Se sospecha que fue el responsable de idear el plan criminal y contactar a las personas para llevarlo a cabo. Fue acusado como autor del delito de secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas donde ha resultado la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el imputado. Los acusadores piden que sea condenado a 25 años de prisión. Es el único que recuperó la libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Clemente “Tito” Lencina, el remisero que fue contratado por Andini para trasladar a los entrerrianos desde la terminal de Paraná hasta María Juana; y tras el crimen de Cornalis los llevó hasta Gálvez. Lencina intentó despegarse de la causa y sostuvo que había sido contratado para realizar un viaje como lo hace de manera habitual; sin embargo, su participación fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe. Lencina fue acusado de ser partícipe necesario del delito de secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas donde ha resultado la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el imputado. Enfrenta una posible condena a 17 años de prisión.

Los paranaenses Nicolás Bustamante, Hugo “Colo” Segovia y Miqueas Córdoba, contratados por Andini para interceptar a Cornalis y robarle el dinero de la Cooperativa. Bustamante y Segovia efectuaron una declaración por escrito en la causa, a través de la cual admitieron su participación en el crimen. Los tres fueron acusados como coautores del delito de secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas donde ha resultado la muerte intencional de la persona ofendida y los acusadores piden que sean condenados a prisión perpetua.

En la audiencia realizada en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe en la que se revisó la prisión preventiva de Bustamante, Segovia y Lencina, se hicieron varias referencias al contenido de las declaraciones de Bustamante y Segovia. Los imputados admitieron su participación en los hechos atribuidos, detallaron qué rol tuvo cada uno y sostuvieron que el responsable del golpe fatal en el cráneo de Cornalis fue Miqueas Córdoba, quien entonces se encontraba prófugo. También, detallaron que uno de ellos fue el encargado de atar de manos a la víctima para inmovilizarla mientras el otro lo amordazaba para silenciarlo.

Bustamante y Segovia también complicaron al remisero Lencina, al sostener que el hombre estaba al tanto de todo, y que fue él quien los esperó sobre la ruta 19 cuando se frustró el robo para sacarlos de la escena del crimen y llevarlos hasta Gálvez. A su turno, la defensa de Lencina insistió con que el remisero fue contratado por Roberto Andini, el ideólogo del hecho, para realizar un viaje, pero que de ninguna manera tenía conocimiento del plan criminal.

El juez de Cámara Roberto Prieu Mántaras valoró que la participación de Lencina se encuentra acreditada ya que “anticipadamente a la comisión del mismo, no después, había realizado todas las tratativas necesarias para asegurar el escape de los imputados, acordando su retiro y su traslado a Gálvez encargándose de garantizar su huida”. Sin embargo, consideró que no se lo puede considerar como coautor, sino como cómplice primario en el delito señalado “y no encuentro razones para endilgarle algún tipo de intervención respecto de la muerte de Cornalis, al menos hasta este momento de la investigación”.





Fuente: Aire de Santa Fe.