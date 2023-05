¿Cómo soltar el estrés innecesario?: el secreto de una médica de 102 años para vivir más felices

No hay dudas que las pequeñas situaciones de tensión cotidiana a largo plazo perjudican a la salud mental y que afecta al bienestar

Gladys MacGrarey, reconocida internacionalmente como la “Madre de la Medicina Holística” dijo: “demasiadas personas se alimentan de estrés innecesario. Pero las personas más felices y saludables que conozco son capaces de dejar de lado cosas o experiencias que ya no les sirven. La vida es demasiado corta para rumiar y considerar el mismo pensamiento una y otra vez. Al hacerlo, básicamente te estás torturando a ti mismo”,

La autora de La vida bien vivida: los 6 secretos de un médico de 102 años para la salud y la felicidad a todas las edades, cofundadora de la Asociación Médica Holística Estadounidense y de la Academia de Parapsicología y Medicina, reveló cuál es la actitud que la trajo “con salud y felicidad” a lo largo de sus años, hasta su presente.

Contó que, su madre le enseñó “una manera fácil de liberar cosas que no importan”. “Levantaba la mano suavemente frente a nosotros, con los dedos sueltos y la palma hacia arriba. Luego moviéndolo hacia abajo y hacia atrás decía ‘no importa’. Este movimiento natural le permitió vivir inmensos desafíos sin dejarlos entrar demasiado profundamente; simplemente soltó lo que no funcionaba, se volvió a concentrar en lo que era importante para ella y siguió adelante”.

MacGrarey adoptó esta práctica durante años: “Ahora que el gesto se ha vuelto consciente, me doy cuenta de que hay un gran empoderamiento al saber que cada vez que noto que algo viene hacia mí, puedo elegir si asimilarlo o no. Y si es algo que no quiero, conscientemente devuelvo la energía a dondequiera que haya venido”.

Gladys MacGrarey, reconocida internacionalmente como la “Madre de la Medicina Holística”

La médica, compartió un ejercicio para poner en práctica en el día a día, que ayudará a internalizar esto de “soltar” aquellas cuestiones o problemas que quitan energía. Explicó, que la práctica funcionará mejor si las personas se levantan y se mueven.

1- Identificar algo que se siente atascado en su vida.

Puede ser una amistad, un esfuerzo profesional, una forma de pensar, un resentimiento, etc. “Sienta la sensación de ‘atascamiento’ en todo su cuerpo”, sugirió.

2- Imaginar que puede sostener esa cosa atascada en su mano.

“Incluso puede sentir que un puño se vuelve apretado. Mantenga esta tensión. Aprete su mano”, indicó.

3- Realmente déjelo ir.

“Mientras aún se mueve, mantenga su mano frente a usted, con la palma hacia arriba, con los dedos juntos -describió la médica-. Luego déjelo caer hacia abajo y hacia atrás, abriendo ligeramente los dedos. Mientras lo hace, libere el estancamiento”.

Y finalizó: “Puede pensar o decir palabras que sean significativas para usted, como ‘no importa’, o cualquier frase similar que funcione para cada uno. Una vez que lo haya dejado ir, tómese un momento para apreciar el flujo de la vida que se mueve a través de usted”.

Para ella, “envejecer no es lo que sucede porque pasa el calendario, es por lo que está pasando con lo que está en la mente y en el corazón de las personas”. “Espero ser ahora más sabia de lo que era cuando tenía 40 años -aseguró-. Hay cosas que experimenté cuando tenía 40 años, cosas que significaron mucho para mí y luego no significan nada para mi yo de ahora”.

Finalmente, sobre qué hace diariamente para mantener su buena salud, resumió: “Mantengo mi mente clara. Caminar, dormir, comer adecuadamente. Tener muchos amigos y simplemente mantenerse ocupado. Bueno, ser feliz”.