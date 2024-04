Documentales: ‘El dinero, en pocas palabras’ (2021)

Esta miniserie documental explica los conceptos básicos que debemos conocer acerca del dinero y por qué es tan fácil caer en las trampas de quienes se aprovechan cuando la formación financiera no es la adecuada. De la misma forma, propone las mejores estrategias para salir airosos, por lo que este documental en clave didáctica se convierte en un título muy útil para evitar que nos den gato por liebre y los errores más frecuentes que cometemos a la hora de invertir el dinero.

En varios episodios, la serie explica lo que significa pedir prestado, ahorrar y gastar el dinero, además de sus trampas, como casinos, estafadores, tarjetas de crédito o los préstamos para estudiantes.

Te recomendamos que veas la serie, te vamos a compartir para que los apliques a tu vida.

Dinero Rápido

¿Por qué la gente sigue cayendo en engaños financieros?

En este episodio se habla de la historia de algunos estafadores y de cómo la tecnología facilita su proliferación de este tipo de “negocios”.

En esta serie se habla de Gregor Magregor, “financiero importante” que tenía su oficina en Londres. A Gregor se le ocurrió componer una canción que hablaba de un pueblo llamado Poyays e invitaba a la gente a canjear su dinero para obtener poyais (un pueblo fantasma que ÉL HABÍA INVENTADO).

Esta fue una de las estafas más famosas en donde se muestra cómo es que la gente se aprovecha de las masas vulnerables.

También se habla de los tipos de estafas más comunes y cómo es que se manejan:

Por ejemplo: La estafa piramidal:

Se paga a Pedro si convence a Pablo de que se una a este esquema y si Pablo trae a Juana, tanto Pedro como Pablo obtienen una ganancia por traer a Juana.

Este tipo de “negocios” están pensados para que solo unos cuantos obtengan ganancias a costa de otras personas.

Hubo un caso muy sonado. Se trataba de la cripto reina Jennifer McAdam.

Ella tenía una empresa llamada One Coin, compañía que fue un completo fraude

“Dicen que hacemos marketing, que no somos una criptomoneda real. Se dice mucho de nosotros. Le diremos a los reguladores que somos la criptomoneda más transparente, poderosa y legal que existe”.

Al final, miles de personas invirtieron su dinero en One Coin y todo terminó siendo una mentira porque la “cripto reina” desapareció y se llevó absolutamente todo.

Consejos: Hay que tener mucho cuidado en dónde invertimos nuestro dinero, las empresas deben estar verificadas y no debemos dejarnos llevar por lo que los demás nos dicen. A veces, no es tan bueno seguir a las masas.

Tarjetas de crédito

Existe algo que se llama sesgo de anclaje, es una tendencia de nuestro cerebro a favorecer la primera pieza de información que se nos ofrece.

La comodidad de las tarjetas de crédito tiene su precio. Desde los métodos de los bancos para ganar más hasta un mito sobre las deudas, así es como funciona el sistema.

La teoría de correr hacía ninguna parte: Te enfrascas en algo que no tiene fin, o sea, el saldo mínimo que solo quita una cantidad mínima de cada periodo de pago y terminas pagando miles de pesos por mucho tiempo.

Si revisas tu estado de cuenta, en realidad no te piden pagar el máximo, te piden pagar el mínimo, ¿por qué? Porque no les conviene que tú sepas esa información.

Las letras chiquitas en los contratos es una manera muy inteligente para esconder detalles en donde tú terminarás pagando más. Por ejemplo: penalizaciones por pagar una factura con retraso, por transferir tu saldo a otra tarjeta o por utilizar la tarjeta en un cajero automático.

En ¿Las tarjetas de crédito mejoran la vida de la gente?

En la cultura pop se asocian con el lujo y la libertad, pero en la mayoría de los casos, no es así.

Pagar esta cantidad mínima mantiene activo tu crédito, pero también es una estrategia que sólo te endeudan más. ¿Por qué? Al pagar la Tarjeta de Crédito, no sólo estás cubriendo tu deuda, sino también los intereses, las comisiones y el IVA. Si sólo pagas el mínimo, cubres estos últimos conceptos, pero no estás abonando al capital, es decir, no estás disminuyendo tu deuda.

La mayoría de nosotros no podemos solventar un gasto de emergencia, es por eso que recurrimos a los créditos. Vemos a las tarjetas de crédito como “cuentas de ahorro o salvación” pero si lo analizas con detenimiento esa es una forma muy cara de pagar nuestros problemas.

Algunos consejos que puedes tomar en cuenta son:

Elige la tarjeta que mejor se adapte a ti con el interés más bajo que puedas conseguir

Siempre paga el saldo completo, no el mínimo

Automatiza tus pagos, utiliza herramientas que te faciliten la vida

Podrás fracasar con las tarjetas de crédito, pero hay que estar conscientes que muchas veces no será tu culpa completa, así se diseñó el JUEGO. Hay que saber jugar este juego.

Préstamos estudiantiles

En este capítulo se habla de cómo la educación superior contribuye a la sociedad, pero pagarla puede llevar a la ruina. ¿Cómo se produjo la crisis de deudas estudiantiles en EE. UU.? ¿Tiene solución?

Se habla mucho de The game of life, ¿qué es?

Consiste en ir a la universidad, pides un préstamo, obtienes un empleo, pagas tus deudas, compras una camioneta, te casas y llenas tu camioneta de niños.

Pero muchas veces no es tan fácil. Uno de cada 6 personas tienen un crédito estudiantil y las universidades son muy caras, por lo que se tiene que solicitar un crédito educativo que termina siendo uno de los gastos más caros y largos de nuestra vida.

Algunos consejos que se dan en este capítulo son: Llama y comunícate con los representantes de la financiera y pregunta absolutamente todo, sin miedo, no te quedes con la duda.

Apuestas financieras

¿La suerte está de tu lado? Estas son algunas maneras en las que el cerebro nos juega en contra cuando apostamos y cómo la industria del juego se aprovecha de eso.

Es mágico y adictivo sentirse afortunado. Una vez que lo sientes, es difícil escapar de esa sensación. Las apuestas te hacen liberar dopamina que termina siendo muy atractiva, pero si no sabemos controlarla, podría terminar en sentimiento de ansiedad, abuso de sustancias y depresión.

Después de todo, esta serie nos invita a tener un equilibrio en nuestra vida:

Utilizar tarjetas de crédito pero saber cómo manejarlas

Solicitar un crédito educativo siempre y cuando podamos pagar la deuda

Divertirnos con nuestro dinero pero no perder el control por culpa de nuestras decisiones.

Fuente: Querido Dinero, Aura Ramírez Cornejo