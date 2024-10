Dólar blue y divisas financieras en baja: ¿Continuará el “veranito” cambiario?

En el inicio de esta semana, el dólar blue y las divisas financieras, como el Contado con Liquidación y el MEP, acentuaron su tendencia a la baja. Esta caída ha sido impulsada por diversos factores, entre ellos, la prórroga del blanqueo de capitales hasta finales de este mes, que ha permitido una mayor entrada de dólares al mercado.

Perspectivas a futuro

Según analistas financieros, este “veranito” cambiario podría continuar en las próximas semanas, aunque existe un debate en la City porteña sobre cuándo convergerán los dólares financieros con el tipo de cambio oficial. Algunas estimaciones indican que esta convergencia podría darse recién hacia fin de año o el próximo, mientras que otros analistas no consideran viable esta posibilidad a corto plazo.

Las palabras del ministro Caputo

El ministro Luis Caputo se mostró optimista respecto al futuro del dólar. Refiriéndose al momento en que la divisa superó los $1.500 en junio, Caputo declaró: “Cuando el dólar estaba en $1.500, decían que no podríamos salir del cepo y que la divisa se dispararía a $2.000. Pero lo que va a suceder es que el dólar convergerá al tipo de cambio oficial”. No obstante, destacó que la salida del cepo ocurrirá solo cuando no genere estrés en la economía ni en la población.

Factores que monitorea el mercado

El dólar blue cerró el martes a $1.175, su valor más bajo desde mayo. Los expertos atribuyen la caída a factores transitorios como el blanqueo de capitales, la estrategia de intervención oficial y la menor cantidad de pesos en circulación. Sin embargo, el mercado sigue vigilante ante ciertos datos clave, como la inflación de septiembre, que se conocerá este jueves. Si el índice de precios no logra bajar del 4%, como se espera, podría generar tensiones en el mercado cambiario.

Riesgos y factores políticos

Los expertos advierten que, aunque la tendencia bajista continúa, la situación sigue siendo frágil. Factores políticos, como la sesión en el Congreso para bloquear el veto presidencial a la Ley Universitaria, podrían generar incertidumbre y presionar el tipo de cambio. Además, la caída en los depósitos en dólares durante los primeros días de octubre ha sido otra señal de alerta que podría afectar el mercado.

En este contexto, los analistas coinciden en que, aunque el “veranito” cambiario podría mantenerse, su estabilidad depende de una serie de factores económicos y políticos que deben ser monitoreados de cerca.



Fuente: iProfesional.com