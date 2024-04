Dólares en mano, mal negocio: cómo funcionan los fondos comunes en esa moneda y cuánto rinden

Los fondos de inversión en dólares son vehículos de inversión que agrupan el dinero de varios inversores para comprar una variedad de activos financieros denominados en esta moneda.

Su importancia radica en que permiten a los inversionistas diversificar sus carteras de manera eficiente y entrar con poco capital: 500 dólares.

¿Por qué invertir en fondos comunes de inversión?

Supongamos que poseemos todos nuestros ahorros en una sola moneda o activo; cualquier fluctuación en esa moneda o mercado podría afectar significativamente el valor de tus inversiones. Acá es donde entran en juego los fondos de inversión en dólares. Al invertir en estos fondos, se puede acceder a una amplia gama de activos, como bonos, acciones y otros instrumentos financieros, todos denominados en dólares.

La diversificación es clave en el mundo de las inversiones porque ayuda a reducir el riesgo. Si un activo disminuye de valor, es posible que otro lo compense. Además, al invertir en moneda extranjera, los inversores pueden protegerse contra la volatilidad de otras monedas y tener acceso a oportunidades de inversión en mercados internacionales.

Beneficios de invertir en dólares

Diversificación de riesgos cambiarios: al invertir en dólares, los inversores pueden protegerse contra la volatilidad de otras monedas.

Acceso a mercados internacionales: los fondos en dólares permiten acceder a una amplia gama de activos internacionales denominados en dólares.

Liquidez: se vende y se rescata y en 48 – 96 hs. se tiene el dinero.

Diversificación: adquiriendo un solo activo que agrupa muchas opciones de inversión.

Invertir en un FCI en dólares permite diversificar fondos y protegerse de ciertos riesgos.

Riesgos y desventajas asociados

Riesgo de mercado: Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones del mercado, lo que puede resultar en pérdidas de capital.

Riesgo crediticio: Existe el riesgo de que los emisores de bonos o empresas en los que invierte el fondo incumplan sus obligaciones de pago o bajen sus cotizaciones y si necesito el dinero puedo quedarme con menos capital.

Un ejemplo concreto de fondo común de inversión en dólares

En este caso, nos enfocaremos en un fondo de un banco de renta fija, el cual se compone -en su mayoría- de Títulos corporativos: obligaciones negociables, y abajo esta la torta de la inversión en general.

Cartera de inversiones diversificada en distintos activos de renta fija.

En ese cuadro lo que vemos es una inversión diversificada en diferentes activos principalmente obligaciones negociables: un 16,2% en Transportadora gas del Sur, 13,7 ON Pampa, 18,5% ON YPF, ON Genneia 8,6%, On Loma Negra 7,8%, ONB Panamerican 5,5% y el resto en otros activos.

¿Qué rendimientos tiene este fondo?

Los rendimientos que se pueden lograr con este Fondo Común de Inversión.

En este caso, se ven los rendimientos desde el primer día, siendo el rendimiento anual del 7,142%. Sin tener que comprar directamente cada una de las obligaciones, se puede suscribir un FCI y comprar esa cartera. El horizonte de tiempo, en este caso es flexible, pero se aconseja que en estas inversiones no tener un período menor a 6 meses pensado.

Se trata de una tasa de retorno que evita la pérdida de poder adquisitivo en dólares, dado que casi duplica a la inflación interanual de Estados Unidos, que alcanzó el 3,2% en febrero

Se puede armar una cartera de fondos también y diversificar en los riesgos. A diferencia de tener directamente los activos, no se van a ver reflejados los cupones de renta de amortización e intereses, porque en el FCI entran en una bolsa y son reinvertidos, lo que hace variar el valor de la cuota parte del mismo.

Cómo invertir en fondos de inversión en dólares

Abrir una cuenta de inversiones: Es necesario abrir una cuenta con un bróker que ofrezca acceso a fondos en dólares. En general, te conviene hacerlo a través de un bróker porque tienen muchas más opciones que los bancos que solo te ofrecen los suyos.

Selección del fondo adecuado: Evaluar el objetivo de inversión, el perfil de riesgo y los antecedentes del fondo antes de invertir, así como las comisiones que te cobran. Para verificar esta información, puedes solicitarle a tu asesor que te muestre los términos y condiciones del mismo, o buscar en la página: CAFCI: https://www.cafci.org.ar y ver toda la información de todos los fondos disponibles en Argentina.

Realizar inversiones periódicas: Considerar establecer un plan de inversión periódica para aprovechar las fluctuaciones del mercado y minimizar el riesgo. Esto se explica bien porque vas promediando precios de entrada/compra, como cuando vas comprando dólares de manera sistemática, que al hacerlo en varias veces lograr entrar en el promedio.

Si se dispone de un importe considerable, más de 5.000 dólares, por ejemplo, y se posee un plazo de inversión de más de 1 año, la recomendación es diversificar en diferentes fondos y que también compres activos directos para aprender a invertir vos de manera directa. Los fondos permiten dar ese primer paso para invertir, y también para especialmente en inversiones grandes, donde las gestoras hacen fondos de inversión dedicados con sus objetivos. Por otro lado, si se prefiere una gestión más pasiva y tranquila, los FCI son como un guante a medida porque están administrados por especialistas y solo se ve el cambio en el valor de la cuota parte.

En resumen, invertir en fondos de inversión en dólares puede ofrecer una forma accesible y diversificada de participar en los mercados financieros, permitiendo a los inversores potenciales aprovechar oportunidades de crecimiento y mitigar riesgos. Sin embargo, es crucial realizar una investigación previa, entender los términos y condiciones de los fondos y considerar el asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Con una estrategia bien informada y una gestión cuidadosa, los fondos de inversión en dólares pueden ser una herramienta valiosa para construir y proteger los dólares en el largo plazo.





