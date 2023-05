El Congreso comienza a tratar el proyecto de ley para ampliar licencias por maternidad y paternidad

Se debate en las comisiones de trabajo y mujeres y diversidad la norma que crearía un Sistema Integral de Cuidados.

Las madres tienen 90 días de licencia para la última etapa del embarazo, el parto y el puerperio. Un tiempo que está por debajo del mínimo que estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con esta norma y si se aprueba, se extendería a 126 días para las madres y los padres pasarían a tener de 2 a 15 días y, en 8 años, 90 días sin ir a trabajar. Las mejoras son también para familias diversas, para quienes eligen métodos de reproducción asistida y para cuidar a bebés prematuros y con discapacidad.

La extensión de la licencia por paternidad es uno de los puntos más importantes de la propuesta de un sistema de cuidados. “Estamos promoviendo la ampliación de las licencias parentales desde 2021, antes de la presentación del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que fue en mayo de 2022″, expresó Daniel Jones miembro de la Campaña PATERNAR y del Instituto de Masculinidades y Cambio Social

Además, el integrante de Paternar dijo: “los varones tenemos que involucrarnosen la discusión pública sobre licencias parentales porque contar con más días de licencia nos daría mejores condiciones materiales para compartir ese tiempo tan importante con nuestros hijes para empezar a construir el vínculo y por una cuestión de igualdad de género, ya que al estar presentes podemos distribuir un poco más equitativamente las tareas de cuidados en esos primeros días, donde la sobrecarga es tan grande para la madre”.

Jones contextualiza: “Los feminismos han movilizado a mujeres y personas LGBT en Argentina, con mucha fuerza desde 2015. La agenda de los cuidados y la de las licencias es una oportunidad para que los varones nos involucremos personal y políticamente en los avances por la igualdad de género, un escenario en el que Argentina es vanguardia”.

Y resalta: “Es una cuestión de justicia social, pero también una posibilidad de transformación personal, a través del ejercicio comprometido y responsable de la paternidad, de nuestras propias masculinidades”. El derecho de paternar (de 15 a 90 días gradualmente según pasen los años desde la aprobación hasta que se cumplan 8 años de vigencia de la nueva normativa) también le corresponde a la persona no gestante si se trata de otra mamá o la pareja que no llevo biológicamente el embarazo en personas trans y no binaries.

La norma se adapta a las nuevas formas de reproducción y el tiempo para poder hacerlo también debe adaptarse en nuevas licencias. Por eso, el proyecto contempla una licencia de2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción asistida y de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos/as menores de edad a cargo.

Otro cambio importante es que las personas que adopten pasarían a tener 90 días para conocerse y empezar a ser mamá y papá de los hijos e hijas que llegan a sus vidas. Además de la licencia para cuando ya se adopta se abre la oportunidad de conocer a quién se va a adoptar y se crea una licencia, de 2 a 12 días por año, para quienes estén por adoptar para visitar al niño/a o adolescente al que se quiere maternar o paternar.

Por otro lado, en el anteproyecto se contempla que, si se trata de nacimientos o adopciones múltiples, la licencia tiene un bonus track de 30 días por cada hijo o hija (a partir del segundo).

Es importante destacar que, en el caso de los bebés prematuros, que suelen quedarse en neonatología, con las mamás y los papás, la licencia se extiendepor 30 días.

El tiempo para la maternidad sin dividirse entre el trabajo y la crianza también se extiende en los casos de hijos o hijas con discapacidad o enfermedad crónica en un plazo de 180 días.

La licencia por maternidad les toca a quienes son empleadas formales, pero no a las que trabajan por su cuenta y pagan el monotributo. La protección para cuidar no puede estar atado a la suerte del mercado laboral por lo cual, también, los que pagan sus impuestos, pero no trabajan en relación de dependencia pasarían a cobrar la asignación por maternidad durante 126 días.

La norma debería ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados y, después, en Senadores. En el contexto de un año electoral es una discusión que puede imponerse en la agenda electoral para que candidatas y candidatos definan si están de acuerdo con sumar licencias y aportar presupuesto para proteger la conciliación entre vida familiar y laboral.