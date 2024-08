El fútbol de divisiones inferiores disputaron la quinta fecha del Clausura de Primera B

Por la quinta fecha del Torneo Clausura de divisiones inferiores de Primera B- Zona Sur y en la previa al clásico local, Atlético María Juana y Talleres se midieron con Brown de San Vicente y Florida de Clucellas. El “auriazul” cosecho 4 puntos de los 12 en juegos para la sumatoria general y la “T” se trajo 2 unidades de Plaza Clucellas.

En el marco de una nueva fecha de divisiones inferiores, Atlético María Juana recibió en su estadio “Néstor Suppo” a Brown de la ciudad de San Vicente con el que cayó en 9na 2 a 1 y en 8va 2 a 0; mientras que en 7ma igualó 1 a 1 y en 6ta triunfó por 2 a 0.

Por su parte, Talleres viajó a la localidad de Plaza Clucellas para medirse ante Florida iniciando la tarde sabatina con dos empates, en 9na 1 a 1 y en 8va 0 a 0. En tanto que en 7ma y 6ta fueron derrotas por 1 a 0 en ambas categorías.

Resultados finales de la 5ta jornada:



9ª división:

B. Bochazo 1 – 0 San Martín (no presenta división)

Atl. María Juana 1 – 2 Brown

Florida 1 – 1 Talleres

Sp. Libertad 2 – 2 Dep. Susana

Libre: Juv. Unida



Posiciones: 13 Brown, 10 Dep. Susana-Talleres, 7 Sp. Libertad, 6 Atl. María Juana, 4 Juv. Unida-Florida, 3 B. Bochazo



8ª división:

B. Bochazo 1 – 0 San Martín

Atl. María Juana 0 – 2 Brown

Florida 0 – 0 Talleres

Sp. Libertad 1 – 0 Dep. Susana

Libre: Juv. Unida



Posiciones: 15 Brown, 10 Florida, 8 Talleres, 6 Atl. María Juana, 5 B. Bochazo, 4 Dep. Susana-Sp. Libertad, 3 San Martín, 1 Juv. Unida



7ª división:

B. Bochazo 2 – 2 San Martín

Atl. María Juana 1 – 1 Brown

Florida 1 – 0 Talleres

Sp. Libertad 0 – 1 Dep. Susana (no presenta división Sp. Libertad)

Libre: Juv. Unida



Posiciones: 13 Brown, 12 Florida, 10 B. Bochazo, 7 Juv. Unida-Atl. María Juana, 4 San Martín

3 Dep. Susana, 1 Talleres



6ª división:

B. Bochazo 2 – 0 San Martín

Atl. María Juana 2 – 0 Brown

Florida 1 – 0 Talleres

Sp. Libertad 3 – 0 Dep. Susana

Libre: Juv. Unida



Posiciones: 15 B. Bochazo, 10 Florida, 9 Atl. María Juana, 7 Brown, 6 Talleres-Sp. Libertad, 4 San Martín, 3 Dep. Susana



Generales: 110 Brown, 107 Florida, 87 Atl. María Juana, 83 B. Bochazo, 75 Talleres, 57 Sp. Libertad, 52 Dep. Susana, 40 Juv. Unida, 28 San Martín.



Próxima fecha (6ta): Brown vs Sportivo Libertad, Talleres vs At. María Juana, San Martín vs Florida, Juv. Unida vs B. Bochazo. Libre: Dep. Susana