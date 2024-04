El fútbol de divisiones inferiores se puso en marcha

Las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol dieron el puntapié inicial a la temporada 2024. Atlético María Juana y Talleres integran la Zona Sur de la Primera B.



Luego de dos fines de semana bajo agua, los más chicos iniciaron el torneo de la LRF. Atlético María Juana había abierto el certamen hace quince días atrás cuando recibió a Florida de Plaza Clucellas. En tanto, Talleres cumplimentaba su jornada libre.



Finalmente, luego de dos fines de semana fallidos, el fútbol inferior se puso en marcha y dejó los siguientes resultados en cada una de las categorías de la zona sur:



9ª división:

Atlético M.J 0 – 4 Florida

Brown 1 – 0 San Martín

Dep. Susana 0 – 0 Juv. Unida

Sp. Libertad 1 – 0 B. Bochazo

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Florida-Sp. Libertad y Brown, 1 Dep. Susana y Juv. Unida, 0 CAMJ-San Martín, Bochazo y Talleres.



8ª división:

Atlético M.J 0 – 1 Florida

Brown 8 – 0 San Martín

Dep. Susana 0 – 1 Juv. Unida

Sp. Libertad 2 – 2 B. Bochazo

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Brown-Florida-Juv. Unida, 1 B. Bochazo-Sp. Libertad, 0 CAMJ-San Martín-Dep Susana-Talleres.



7ª división:

Atlético M.J 4 – 0 Florida

Brown 4 – 0 San Martín

Dep. Susana 0 – 2 Juv. Unida

Sp. Libertad 0 – 1 B. Bochazo

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Atl. María Juana-Brown-B. Bochazo-Juv. Unida, 0 Florida-San Martín-Dep Susana-Sp. Libertad-Talleres.



6ª división:

Atlético M.J 1 – 1 Florida

Brown 2 – 0 San Martín

Dep. Susana 1 – 0 Juv. Unida

Sp. Libertad 0 – 0 B. Bochazo

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Brown-Dep. Susana, 1 Florida-Atl. María Juana-B. Bochazo-Sp. Libertad, 0 San Martín-Talleres-Juv. Unida



Tabla General: 12 Brown, 7 Florida-Juv. Unida, 5 B. Bochazo-Sp. Libertad, 4 Dep. Susana-Atl. María Juana, 0 San Martín-Talleres



Próxima Fecha (2ª): Florida vs Sp. Libertad, B. Bochazo vs Dep. Susana, Juv.Unida vs Brown, San Martín vs Talleres. Libre: CAMJ