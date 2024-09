El superclásico en divisiones inferiores fue una fiesta en el Barrio Sur

Los más chicos nos regalaron una gran fiesta del futbol en una nueva edición del superclásico mariajuanense. Talleres se hizo fuerte de en el Barrio Sur y se llevó 7 puntos para la sumatoria general.



En el marco de la segunda fecha del Torneo Absoluto en divisiones inferiores de Primera B Zona Sur, Atlético María Juana recibió a su clásico rival, Talleres, en lo que fue el interzonal. La tarde comenzó a pura fiesta para la “T” con las victorias en pre novena, novena y octava, por 2 a 0; mientras que en séptima el triunfo fue del “auriazul” por 3 a 0 y en sexta no se sacaron diferencias e igualaron 1 a 1.



La competencia para los equipos mariajuanenses continuará en los próximos días cuando Talleres reciba a Florida de Plaza Clucellas en el estadio “Pedro Molina” por la tercera jornada del Absoluto Zona 2. En tanto, Atlético María Juana viajará a la localidad de Angélica para enfrentar a San Martín por la Zona 1.



Todos los resultados:



9ª DIVISIÓN.

Zona 1

Def. Frontera 4 – 2 B.Bochazo

Sp. Santa Clara 1 – 0 Dep. Josefina

Atl. Esmeralda – San Martín (ambos clubes no presentan esta categoría)

Posiciones: 6 Def. Frontera, 4 Sp. Santa Clara, 3 Atl. María Juan- Dep. Josefina, 1 B. Bochazo



INTERZONAL.

Atl. María Juana 0 – 2 Talleres



Zona 2

La Trucha (no presenta categoría) 0 – 1 Sp. Libertad

Florida 1 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Brown 5 – 0 La Hidráulica

Posiciones: 6 Sp. Libertad, 4 Zenón Pereyra F.C.-Talleres, 3 Florida-Brown, 0 La Hidráulica



8ª DIVISIÓN.

Zona 1

Def. Frontera 5 – 1 B.Bochazo

Sp. Santa Clara 0 – 2 Dep. Josefina

Atl. Esmeralda 1 – 0 San Martín

Posiciones: 6 Def. Frontera-Dep. Josefina, 4 Atl. Esmeralda, 3 Sp. Santa Clara, 1 Atl. María Juana, 0 B. Bochazo-San Martín



INTERZONAL.

Atl. María Juana 0 – 2 Talleres



Zona 2

La Trucha 1 – 2 Sp. Libertad

Florida 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Brown 1 – 1 La Hidráulica

Posiciones: 4 Brown-Zenón Pereyra F.C.-La Hidráulica, 3 Sp. Libertad-Talleres, 1 Florida, 0 La Trucha



7ª DIVISIÓN

Zona 1

Def. Frontera 1 – 1 B.Bochazo

Sp. Santa Clara 1 – 0 Dep. Josefina

Atl. Esmeralda 1 – 0 San Martín

Posiciones: 6 Sp. Santa Clara, 4 Def. Frontera-Atl. Esmeralda-Atl. María Juana, 1 B. Bochazo, 0 Dep. Josefina-San Martín



INTERZONAL.

Atl. María Juana 3 – 1 Talleres



Zona 2

La Trucha 1 – 0 Sp. Libertad (n/p)

Florida 4 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Brown 4 – 0 La Hidráulica

Posiciones: 6 Brown- La Trucha, 4 Florida, 1 Zenón Pereyra F.C.-La Hidráulica-Talleres



6ª DIVISIÓN.

Zona 1

Def. Frontera 3 – 0 B.Bochazo

Sp. Santa Clara 0 – 1 Dep. Josefina

Atl. Esmeralda 1 – 1 San Martín

Posiciones: 6 Def. Frontera-Dep. Josefina, 4 Atl. María Juana, 3 Sp. Santa Clara, 1 Atl. Esmeralda-San Martín, 0 B. Bochazo



INTERZONAL.

Atl. María Juana 1 – 1 Talleres



Zona 2

La Trucha 0 – 3 Sp. Libertad

Florida 1 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Brown 1 – 2 La Hidráulica

Posiciones: 4 La Hidráulica-Florida-Talleres, 3 Brown-Sp. Libertad, 0 La Trucha-Zenón Pereyra F.C.



Tabla General Zona 1: 22 Def. Frontera, 16 Sp. Santa Clara, 15 Dep. Josefina, 12 Atl. María Juana, 9 Atl. Esmeralda, 2 B. Bochazo, 1 San Martín



Tabla General Zona 2: 16 Brown, 12 Florida-Sp. Libertad-Talleres, 9 La Hidrúlica-Zenón Pereyra F.C, 6 La Trucha