ELECCIONES 2023: A menos de una semana del cierre de listas, ¿comienzan las sorpresas?

A pocos días de los cierres de listas par a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias comienzan a desandarse las alianzas y los frentes.

Como es sabido, Unidos para Cambiar Santa Fe, lleva a Carolina Losada quien lanzó su pre-candidatura a gobernadora hace pocos días y confirmó a Federico Angelini como su compañero de fórmula. Dentro del mismo frente competirán en la interna Maximiliano Pullaro acompañado Gisela Scaglia, oriunda de la ciudad de Gálvez. En esta última aparece José Corral como precandidato de Diputado Provincial; mientras que Losada aún está definiendo nombres para ese cargo.

Dentro de este frente, el socialismo es un gran interrogante ya que Clara García aún no anunció su precandidatura a gobernadora y caso de hacerlo, Mónica Fein y Antonio Bonfatti serían los nombres que encabezarías la lista de diputados provinciales.

La otra precandidata a gobernadora Betina Florito de Encuentro Republicano Federal, llevaría a un dirigente gremial ligado a la producción oriundo de Rosario como su compañero de fórmula.

El resto de los Partidos del “frente de frentes”, lucharán de aquí al cierre de listas del viernes 12 mayo para formar parte de las grillas de precandidatos a diputados de Maximiliano Pullaro ó Carolina Losada. Y sino probar suerte con listas propias.

Otros de los frentes es el de Viva la libertad uno de los tantos sectores evangélicos que militan la fe cristiana en la Provincia, en este caso orientados hacia el libertarismo, y con guía política-religiosa en el actual diputado provincial rafaelino Juan Argarañaz con su Partido Inspirar, inscribirá el frente Viva la Libertad junto con los Partidos Unión Celeste y Blanco, y MAC (Movimiento Acción y Compromiso – alianza de partidos evangelicos) a los fines de que Argarañaz – quien esta semana anunció su monobloque en la Cámara de diputados – renueve su banca. Dicen tener como adherentes a Fuerza Libertaria (de la dirigente mileísta rosarina Romina Diez) y el Partido Libertario (de otra dirigente mileísta: Silvia Malfesi) y NOS.

Este frente no llevará precandidato a gobernador, pero sí listas de concejales y comisiones comunales.

Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad lleva de precandidata a gobernadora a Jimena Sosa.

El Frente Amplio por la Soberanía: Formado por los Partidos Soberanía Popular de Carlos del Frade, Pares (Verónica Venas), Bases-PS (Eduardo Di Pollina), Partido del Trabajo y del Pueblo (Mercedes Meier), Alfonsinismo Auténtico (Fabián Palo Oliver), Libres del Sur (Gabriela Sosa) y SI (Alicia Gutiérrez), sólo irían con lista de diputados.

Escucharte: El ex dirigente peronista Gustavo Marconatto recorrió la Provincia el año pasado con la expresión “Escucharte”, para precisamente conocer las inquietudes de los vecinos, y ahora presentarlo como frente político que lo llevará como primer precandidato a gobernador, con sus 19 aspirantes senatoriales y 28 diputados, tal como marca la Ley.

Por último, Juntos: el peronismo inscribirá la alianza JUNTOS (como en el 2019) junto con 12 Partidos provinciales y tres distritales. En este caso, además de Marcos Cleri, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli que vienen anunciando sus precandidaturas a gobernador, el gran misterio lo constituye el “candidato del Gobernador Perotti” ya quese especula que sea Roberto Mirabella pero por estas horas, el senador nacional Marcelo Lewandowski podría ser precisamente “el candidato del gobernador”.

Por afuera de los frentes, Amalia Granata confirmó que irá con lista propia UNITE- Somos Vida por la renovación de la banca de diputada provincial que ostenta desde el 2019. Cabe destacar que, la dirigente ProVida no respalda precandidato a gobernador alguno.

Con respecto al “mileísmo” no estaría jugando ni con precandidatos a diputados ni a gobernador, orden que habría dado el propio Javier Milei para no generar antecedentes negativos a su precandidatura nacional, en caso de que a estas listas no les vayan bien.

Por su parte, Rubén Giustiniani, socialista, también irá con lista propia a diputados bajo la denominación Igualdad y Participación que, señaló, abrirá a organizaciones sociales y dirigentes de clubes y vecinales.

Para finalizar, la Coalición Cívica de Elisa Carrió iría con lista propia solamente a diputados provinciales.