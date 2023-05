En junio habrá 17,5 millones de beneficiarios que percibirán aumentos en todas las prestaciones

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 21% desde junio según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Por su parte, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial un bono refuerzo por un monto máximo de $15.000, $17.000 y $20.000 que se abonarán en los próximos tres meses, respectivamente. Por lo cual, el haber jubilatorio mínimo será de $70.938,24.

El incremento de junio a septiembre abracará, también, a quienes cobran pensiones no contributivas, AUH y asignación por hijo.

De esta forma, durante el 2023 todas las prestaciones que ajustan por ley de movilidad acumulan un incremento del 41,6% que alcanzará a más de 8,5 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados y más de 9 millones de niñas, niños y adolescentes.

Además, impactará también en las personas titulares de la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares por Prenatal, Nacimiento, Adopción, Matrimonio y Cónyuge.

De igual modo, junto con el aumento por ley de movilidad, se le sumará un refuerzo adicional mensual de $15.000 – $17.000 y $20.000 que se pagará en los meses de junio, julio y agosto, respectivamente hasta la próxima actualización que se otorgará en septiembre.

Para jubilados y pensionados que reciban hasta 1 haber mínimo ($70.938,24), el refuerzo será de $15.000 mensuales en junio. Subirá a $17.000 durante julio y de $20.000 en agosto próximo, que se sumará al haber correspondiente.

Luego, irá decreciendo progresivamente hasta los $5.000 extras por mes que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimos ($141.876,48).

Recibirán un bono refuerzo las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos e incluyen a: Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensión no Contributiva por Vejez, Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, Pensiones Graciables a cargo de ANSES y otras Pensiones no Contributivas.

De esta forma, desde junio, los pasivos que cobren el haber mínimo pasarán a recibir en sus cuentas de $73.665 a $85.938,24 y los jubilados que cobren hasta 2 haberes mínimos pasarán de $122.330 a $146.876.

Con estas medidas, la jubilación mínima con refuerzo quedará en $85.938 en junio, en julio pasará a $87.938 y subirá en $90.938 en agosto. Incrementando así, un 51,3% en lo que va del 2023, aumentando por arriba de la inflación, informó la ANSES.