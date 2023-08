En la tercera del Clausura, Atlético se hizo fuerte de local y Talleres sumó un punto en San Vicente

Como estaba previsto, se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura en divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. Atlético María Juana recibió a Sportivo Santa Clara y Talleres visitó a Bochófilo Bochazo de San Vicente.



En el estadio “Néstor Suppo”, el auriazul sumó 7 puntos producto del empate en 9ª y las victorias en 7ª y 6ª división. Por su parte, Talleres viajó a San Vicente y logró una unidad tras la igualdad en 9ª categoría.



Todos los resultados:



9ª división:

La Trucha 0 – 1 Def. Frontera

San Martín 1 – 0 Atl. Esmeralda

La Hidráulica 0 – 1 Dep. Josefina

Florida 0 – 1 Brown

Sp. Libertad 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 0 – 0 Talleres

Atl. María Juana 0 – 0 Sp. Santa Clara

Posiciones: 9 Zenón Pereyra F.C, 7 Atl. María Juana-Talleres-Brown, 4 Florida-Bochazo-Dep. Josefina-Def. Frontera-San Martín, 3 Sp. Libertad-Sp. Santa Clara



8ª división:

La Trucha 1 – 0 Def. Frontera

San Martín 0 – 5 Atl. Esmeralda

La Hidráulica 4 – 1 Dep. Josefina

Florida 4 – 0 Brown

Sp. Libertad 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 2 – 0 Talleres

Atl. María Juana 2 – 3 Sp. Santa Clara

Posiciones: 7 La Hidráulica-Sp. Santa Clara-Zenón Pereyra F.C, 6 Def. Frontera-La Trucha-Florida-Atl. Esmeralda, 4 Dep. Josefina-Bochazo, 3 Talleres, 2 Brown,1 Sp. Libertad, 0 Atl. María Juana-San Martín



7ª división:

La Trucha 0 – 3 Def. Frontera

San Martín 1 – 0 Atl. Esmeralda

La Hidráulica 1 – 0 Dep. Josefina

Florida 1 – 1 Brown

Sp. Libertad 2 – 2 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 2 – 0 Talleres

Atl. María Juana 2 – 1 Sp. Santa Clara

Posiciones: 9 Def. Frontera, 7 Florida-Bochazo, 4 Dep. Josefina-La Trucha-San Martín-Atl. María Juana-La Hidráulica, 3 Sp. Santa Clara, 2 Talleres-Sp. Libertad-Brown-Zenón Pereyra F.C, 1 Atl. Esmeralda



6ª división:

La Trucha 0 – 1 Def. Frontera

San Martín 0 – 1 Atl. Esmeralda

La Hidráulica 1 – 1 Dep. Josefina

Florida 2 – 1 Brown

Sp. Libertad 1 – 1 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 2 – 0 Talleres

Atl. María Juana 5 – 1 Sp. Santa Clara

Posiciones: 7 Zenón Pereyra F.C-Bochazo-Florida-Def. Frontera, 5 Dep. Josefina, 4 Sp. Santa Clara-La Hidráulica-Sp. Libertad-Atl. Esmeralda-Atl. María Juana, 3 Talleres-1 San Martín-0 Brown.



Tabla General: 135 Florida, 123 B. Bochazo, 117 Sp. Santa Clara, 113 Brown, 109 Def. Frontera, 102 Zenón Pereyra F.C, 86 La Hidráulica, 83 Atl. María Juana, 82 Dep. Josefina, 75 Talleres, 71 Sp. Libertad, 58 San Martín, 47 Atl. Esmeralda, 43 La Trucha



Próxima fecha (4ª): Brown vs Dep. Josefina, Talleres vs La Hidraúlica, Zenón Pereyra FC vs Bochazo, Def. Frontera vs Sp. Libertad, At. Esmeralda vs La Trucha, Sp. Santa Clara vs San Martín, Florida vs At. María Juana.