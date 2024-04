Guenther le da la victoria a Maserati en el primer E-Prix de Tokio

Maximilian Guenther logró la victoria para Maserati MSG Racing en el primer E-Prix de Tokio, superando al líder inicial Oliver Rowland en una carrear que contó con la presencia del Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, y la Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.

Este nuevo evento del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, la primera en Japón, reitera su reputación competitiva, con cinco ganadores diferentes en las primeras cinco carreras de la 10º temporada disputadas hasta ahora.

Pascal Wehrlein, del equipo TAG Heuer Porsche Formula E, lidera el Campeonato de Pilotos, mientras que Jaguar TCS Racing lidera el Campeonato de Equipos, de cara a la próxima carrera, la doble cita del Misano E-Prix.

El evento se desarrolló ante un público repleto de estrellas, entre los que se encontraban la sensación de la Fórmula 1 Yuki Tsunoda; Sung Kang, actor de la saga Fast & Furious; las leyendas del automovilismo Emerson Fittipaldi y Takumo Sata, además de la presentadora de televisión y actriz Emilia Hartford.

TOKIO, Japón. Sáb. 30 mar. 2024 – Maximilian Guenther, del Maserati MSG Racing, se alzó con la victoria en el primer E-Prix de Tokio, imponiéndose al poleman Oliver Rowland (Nissan Formula E Team), marcando un momento histórico en el que la Fórmula E añade otro ganador a su ya tan apretada décima temporada.

En un emocionante despliegue de habilidad y estrategia, Maximilian Guenther se hizo con la victoria en la primera visita de la historia de la Fórmula E a Japón. La victoria de Guenther, lograda tras un movimiento estratégico hacia el liderato en la vuelta 24, supone el primer triunfo de su equipo desde Yakarta en la novena temporada y la quinta victoria de su carrera en la serie.

Sin embargo, el camino de Guenther hacia la victoria no estuvo exento de dificultades, ya que tuvo que hacer frente a la dura competencia del poleman Oliver Rowland, quien buscó el triunfo para el equipo local Nissan Formula E Team. El piloto alemán se colocó hábilmente a rebufo de Rowland, conservando energía para un empuje decisivo hacia el final de la carrera. A pesar de los esfuerzos de Rowland por recuperar el liderato ante los entusiastas seguidores de Nissan, Guenther defendió con éxito su posición, frustrando tres intentos en la última vuelta.

El E-Prix de Tokio también fue testigo de una continuación de la tendencia de la temporada, con cinco ganadores diferentes representando a cinco equipos distintos en las cinco primeras carreras de la 10ª temporada. Este nivel de competición ha intensificado la lucha por el campeonato, con los tres primeros clasificados a menudo separados por menos de un segundo y todo el pelotón a menos de 10 segundos unos de otros.

El vigente campeón, Jake Dennis, del equipo Andretti de Fórmula E, demostró su habilidad una vez más al cruzar la línea de meta en tercera posición, por delante del dúo del Tag Heuer Porsche Formula E Team, Antonio Félix da Costa y Pascal Wehrlein, éste último ahora líder del Campeonato del Mundo de Pilotos.

Wehrlein llegará a Misano en dos semanas con dos puntos de ventaja sobre Cassidy en la clasificación del Campeonato de Pilotos, mientras que Jaguar TCS Racing lidera el Campeonato del Mundo de Equipos con 100 puntos, seguido de TAG Heuer Porsche con 83 puntos.

Maximilian Guenther, Maserati MSG Racing, dijo: “Es increíble que hayamos corrido aquí. Es una ciudad y un país tan bonitos. Me encanta la cultura, y nos hemos sentido muy bien recibidos”.

“Es un circuito fantástico, muy exigente y técnico, y ganar el primer E-Prix de Tokio… es una gran sensación. Creo que en general podemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho este fin de semana: estar entre los tres primeros en todas las sesiones, siempre ahí arriba, y luego irnos con el trofeo de ganador es genial”.

“Creo que hemos ejecutado la carrera bastante bien, la estrategia ha sido buena y he hecho algunos buenos movimientos para avanzar y luego nos hemos defendido de Ollie hasta la última vuelta. Ha estado muy reñido. No fue fácil, creo que lo sorprendí en la curva 10”.

Oliver Rowland, NISSAN Formula E Team, dijo: “Me las estaba arreglando para consumir menos y mantenerlo detrás (a Guenther) antes del Safety Car, pero sabía que sus objetivos en términos de energía probablemente estaban aumentando, y desafortunadamente después del Safety Car el objetivo cayó bastante significativamente. El delta de tiempo por vuelta aquí es bastante agresivo en términos de cuánto tiempo por vuelta pierdes al bajar el objetivo de energía, así que estaba en una posición en la que si me hubiera quedado fuera más tiempo, probablemente me habría adelantado más gente”.

“Creo que ha hecho un buen trabajo, es una de esas cosas que pienso que si pudiera hacerlo otra vez no sé qué haría de forma diferente. Creo que maximizamos lo que pudimos, pero estaba sobre la mesa, lo que es bastante frustrante”.

“(Sobre su pole en la clasificación) Creo que ha sido un elemento tener a los grandes jefes en el garaje, conocer las expectativas y es increíble ver todo el apoyo a Nissan”.

Jake Dennis, Andretti Formula E Team, dijo: “He tenido algunos meses difíciles para mí, ha habido algunos cambios en el coche que no me han sentado nada bien. En general hemos tenido problemas este año, algunos días han sido buenos y otros malos, y este fin de semana ha sido probablemente la primera vez que me he sentido a gusto con el coche. Para mí, el quinto puesto de hoy (en clasificación) ha sido como la pole. No pensaba que me clasificaría tan arriba, pero en carrera siempre somos rápidos”.

La próxima ronda de la Fórmula E será el E-Prix de Misano, que se celebrará con dos carreras los días 13 y 14 de abril.