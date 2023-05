Incidentes en la semifinal por la Copa “Departamento Castellanos”

Imágenes captadas por Rafaela Noticias

El día lunes se jugó una de las semifinales por la Copa “Departamento Castellanos” entre Ben Hur y Sportivo Norte y culminó con un grave incidente.

El juego se desarrolló en el estadio “Germán Solterman” del Club 9 de Julio donde Ben Hur hizo las veces de local por una cuestión organizativa y sus simpatizantes ingresaron por calle Carlos Pellegrini. Mientras que, Sportivo Norte lo hizo por calle Ayacucho donde habitualmente es el ingreso del visitante.

Más de 3.000 personas y un importante operativo de seguridad, alrededor de 130 efectivos policiales formaron parte del evento deportivo que lamentablemente a poco del final un hincha benhurense arrojó un elemento explosivo -similar a una bomba de estruendo- sobre el banco de suplentes de Sportivo afectando a los técnicos Marcelo Varela y Eduardo Isaurralde.

Por este inconveniente el partido estuvo, detenido, aproximadamente, 10 minutos hasta que se reanudó y el entrenador del “negro” no pudo terminar de ver a sus dirigidos porque fue trasladado a los vestuarios muy dolorido.

Marceo Varela en diálogo con el Diario Castellanos manifestó: “este hecho se dio no sólo faltando poco para terminar el partido, sino en un momento clave donde estábamos buscando el empate (en ese instante lo ganaba la BH 2 a 1). Explotaron dos bombas, una de las cuales me afecta a mí y me deja arrodillado. Intenté levantarme y caminar para tratar de sacarme el zumbido hasta que en un momento siento un mareo y estaba muy complicada la posibilidad de continuar. Me llevaron adentro de la zona de vestuarios y llamaron a la ambulancia para atenderme. Después me revisó el doctor Avedano y me dijo que estaba afectado el oído derecho con una inflamación y muy colorado por dentro. Me puso un inyectable para bajar la inflamación y más tarde empecé a estar un poco mejor”.

“Ayer nuevamente volví a ser atendido ya que me quedaba ese zumbido”, agregó el técnico de Sportivo Norte.

Por último, el entrenador de Sportivo Norte expresó, “agradezco por este medio los mensajes recibidos de mucha gente de la Liga Rafaelina y de los medios de comunicación por la preocupación del caso”.