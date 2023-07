Inferiores LRF: Se renuevan las ilusiones en un nuevo torneo

Luego del receso invernal, el sábado comienza una nueva ilusión para las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol y los equipos locales.

Atlético María Juana y Talleres comienzan el camino del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur enfrentando a los equipos de la ciudad de Frontera.

El “auriazul” recibirá a Defensores de Frontera y Talleres viajará a esa ciudad para medirse ante La Trucha.

Cabe destacar que, los dirigidos por Sánchez y Camiscia jugarán a partir del mediodía ya que el club local presenta dos categorías.

La primera fecha del Clausura se completa con los siguientes encuentros: Sp. Santa Clara vs Brown, Florida vs At. Esmeralda, San Martin vs Zenón Pereyra FC, Sp. Libertad vs Dep. Josefina, Bochazo vs La Hidráulica.