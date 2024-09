Informe fiscal: análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional – Datos a agosto de 2024

En agosto, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $899.660 millones. No obstante, tras afrontar pagos de intereses de deuda por $896.130 millones, el resultado financiero fue apenas superavitario, con un saldo de $3.531 millones. Cabe destacar que este resultado no incluye los intereses correspondientes a las LEFI y LECAPS, que por sus especificidades técnicas se omiten en los cálculos. De haberse contabilizado estos intereses, el resultado financiero habría sido deficitario por $1,4 billones.



Los ingresos en agosto alcanzaron los $8,7 billones, con una caída real de 14% respecto al mismo mes del año anterior. Esta disminución se debió principalmente a la baja en la recaudación del IVA (-14%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-6%) e Impuesto a las Ganancias (-28%). En contraposición, los Derechos de Exportación (+24%) fueron el único tributo en alza. Este mes el Impuesto PAIS registró su primera caída real del año, con una disminución de 7,5%, que presumiblemente fue por la especulación en agosto para postergar importaciones al conocerse la baja de la alícuota en septiembre.



Los gastos del SPN totalizaron $7,8 billones, lo que implicó una caída real interanual de 23,7%, más moderada que el ajuste promedio anual de 30%. Las reducciones más drásticas se observaron en la inversión en infraestructura (-72%), Otros programas sociales como el ex Potenciar Trabajo y el Programa Acompañar (-47%) y las transferencias a provincias (-41%).



El ajuste en subsidios, con una caída de 13%, fue menor en comparación con el desplome de 74% registrado en junio, debido a la reanudación de pagos a CAMMESA. También se retomaron las transferencias a las universidades, aunque con una disminución de 31% en términos reales respecto a agosto de 2023.



Es destacable que las transferencias no automáticas a las provincias presentaron su menor caída del año (-41% interanual), luego de 7 meses de desplomes superiores a 70%. La caída se explica principalmente por la discontinuación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la suspensión de las transferencias por cajas previsionales no transferidas a la Nación.



En los primeros ocho meses de 2024, de cada $100 ajustados, $26,5 correspondieron a recortes en jubilaciones y $23 a la obra pública. Los subsidios aportaron $14,4, los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) $12,1, y las prestaciones sociales, incluyendo asignaciones y pensiones, $10,6.



El gasto en intereses de deuda alcanzó los $899.660 millones, equivalente al superávit primario logrado en agosto, y fue más de tres veces mayor a lo destinado a obras públicas. Si se contabilizaran los intereses de las LEFI y LECAPS, el resultado financiero hubiera sido negativo.



En cuanto a las metas del FMI, la meta fiscal a septiembre sigue siendo alcanzable. A agosto, el superávit acumulado supera el objetivo, lo que le permitiría al gobierno incurrir en un déficit en septiembre de $1 billón y aun así cumplir con los compromisos. Recordar que la revisión a septiembre de 2024 es la última del acuerdo vigente y luego comienza el pago de intereses y capital, pero sin revisiones, salvo que el gobierno opte por otra estrategia.