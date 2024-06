Informe fiscal: análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional – Datos a mayo de 2024

El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $2,3 billones antes de cubrir intereses de la deuda y $1,2 billones después de saldarlos, gracias al ajuste del gasto y al aumento de recaudación del Impuesto a las Ganancias.



Los ingresos en mayo alcanzaron los $9,2 billones, con un aumento real de 5,8% interanual. El incremento real de la recaudación -mayormente por la devaluación- de Ganancias (+92,5%), del Impuesto PAIS (+255,8%) y de las retenciones (+44,8%) compensaron la caída de los tributos asociados a la actividad, en franca depresión: IVA (-18,3%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-11,6%), Débitos y Créditos (-23,7%), y Derechos de Importación (-20,5%).



Los gastos del SPN ascendieron a $6,8 billones, registrando una disminución real de 28,7% interanual. La reducción del gasto en mayo se centró en obras de infraestructura (-77,9%), jubilaciones (-16%) y subsidios (-31,8%). En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 74%, y las universidades recibieron 18,6% menos que un año atrás.



En los primeros cinco meses de 2024, de cada $100 ajustados, más de la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($31,5) y obra pública ($23,2). Le siguen los subsidios, que aportaron 12,8%, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 10,7% y prestaciones sociales con 9,4% entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.



El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de $ 1,1 billones. Este gasto venía bajando en el año, pero este mes volvió a crecer: se destina 5 veces más a los intereses de deuda que a las universidades, y 17 veces más que lo que se transfiere a las provincias.

A pesar de la mayor exigencia en las metas del FMI (a junio, del superávit de $1.925 mil millones que estaba previsto subió a $4.600 mil millones), la meta luce cumplible, ya que a mayo, el superávit fiscal acumulado es de $6.465 mil millones. Es decir, el gobierno podría incluso tener déficit en junio y aún así cumplir la meta.



Paradójicamente, al mismo tiempo que el FMI elogia el ajuste de 5 puntos del PBI, exige más sustentabilidad y una mejor “calidad”, mejorando ingresos y acelerando la quita de subsidios económicos.