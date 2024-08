¿Internet lento pero buena cobertura 5G? Este sencillo truco lo soluciona

Tener buena cobertura no siempre significa tener el mejor Internet disponible bajo la red de datos. Te contamos la solución para cualquier móvil que solo te llevará 30 segundos.

¿Tenés una buena cobertura en tu móvil pero los datos te ofrecen un Internet lento? Tranquilo, no estás solo. De hecho, es posible que a tu smartphone no le ocurra nada. Tener 4 barras en el icono de la red no siempre es sinónimo de poder navegar con soltura o recibir una buena dosis de banda ancha para descargar contenido.

Hoy ahondamos en uno de esos problemas curiosos, que no sabes por qué se dan y que no parecen tener una sencilla solución. Hablamos del escenario en el que tienes una cobertura 5G brillante y la red te da un Internet lento o con cortes constantes. Por más que intentas navegar o descargar contenido, tu móvil no responde de forma correcta, pero no te explicas cómo puede ser si tu conexión está al 100%.

Pues bien, la clave de esta situación suele estar en la saturación. El hecho de estar conectado a una red 5G con una buena cobertura no significa que su funcionamiento sea brillante o esté a pleno rendimiento. Cabe la posibilidad de que estés conectado a una buena antena y que esta esté cerca de tu posición, pero que por algún motivo no rinda bien.

Con las redes 5G, lo más normal es enfrentarse a un problema Internet lento por culpa de la saturación, pues aunque estas son las más potentes y sofisticadas, su disponibilidad todavía no es lo suficientemente amplia. Por lo tanto, en algunas zonas donde hay pocas antenas capaces de manejar estas redes, la aglomeración de dispositivos podría motivar el fatídico Internet lento.

La solución al Internet lento puede ser sumamente sencilla

Si el problema está en la saturación de la red 5G, tenemos muy buenas noticias para ti. La solución es sencilla y rápida, pues solo debes pedirle a tu móvil que deje de buscar estas redes y utilice otras un poco más antiguas pero también muy efectivas. Hablamos, como no, de las redes 4G LTE.

Estas son un poco más lentas y algo menos sofisticadas, pero las antenas capaces de emitir su señal están ampliamente repartidas por todo el territorio nacional. Al haber más, los dispositivos se reparten equitativamente y es menos probable enfrentarse al fallo de Internet lento.

Pero, ¿cómo hago que mi móvil se conecte a una red 4G LTE? Todos los smartphones del mercado tienen una opción para elegir la red de datos preferida, por lo que es posible modificar un pequeño ajuste para que se olvide temporalmente del 5G y se conecte a una antena con un rendimiento óptimo.

Si tenés un iPhone

Entra en la app de Ajustes

Entra en el apartado ‘Datos móviles’

En la sección de SIM pulsa sobre ‘Principal’

Ahora entra a ‘Voz y datos’

Selecciona ‘LTE’ como opción preferida

Si tenés un Android

Entra en la app de Ajustes

Accede a la sección de ‘Red móvil’

Dentro de la SIM busca el apartado ‘Tipo de red preferido’

Selecciona la opción ‘4G LTE’ o la que no incluya el 5G

Cada fabricante de móviles Android dispone este ajuste en una ubicación diferente o con nombres dispares, pero todos dan la opción de modificar esta configuración, por lo que te recomendamos buscarla.

Cuando hayas realizado el cambio, el icono que indica la cobertura móvil debería mostrar que ya ha accedido a la red 4G, por lo que es el momento perfecto para probar si se ha esfumado el Internet lento.

No solo te libras del Internet lento, también ahorrarás batería

Además, si haces este cambio no solo podrás librarte de la saturación de la red y el Internet lento, también conseguirás ahorrar un poco de batería. ¿Cómo? Según un estudio realizado por Ookla en julio de 2023, la mayoría de los procesadores analizados consumen entre un 6 y un 11% más de energía estando en modo 5G.

Si bien es cierto que esta tendencia se va reduciendo con la llegada de nuevos chips, en estos momentos es muy probable que tu móvil gaste menos batería navegando bajo una red 4G LTE. Por lo tanto, no parece mala idea cambiar este parámetro cuando tienes que pasar todo el día fuera de casa y los enchufes brillan por su ausencia.

