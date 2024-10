Javier Milei, en la presentación del Palacio Libertad: “La Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Durante la presentación del Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), el presidente Javier Milei dijo que “la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”.

Sin embargo, esto es falso. Según los últimos datos disponibles del INDEC analizados por Chequeado , el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los 4 deciles de menores ingresos. De estos alumnos, la mayoría (90,91%) asiste a universidades públicas.

Además, entre el 48% y el 68% de los ingresantes a universidades públicas en la Argentina son la primera generación de su familia en acceder a estudios universitarios, lo que demuestra el papel de la universidad pública en la movilidad social ascendente.

En el marco del conflicto con las universidades públicas, el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) dijo: “La Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”. Esto ocurrió en un acto donde el Gobierno oficializó el cambio de nombre del ex Palacio de Correos (Centro Cultural Kirchner) por el de Palacio Libertad “Domingo Faustino Sarmiento”.

Sin embargo, la frase es falsa. De acuerdo con un análisis de Chequeado en base a datos del primer trimestre de 2024 (último disponible) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los 4 deciles de menores ingresos. De estos alumnos, la mayoría (91%) asiste a universidades públicas.

Además, entre el 46 y el 68% de los ingresantes a universidades públicas en la Argentina son hijos de padres y madres sin estudios universitarios. Los datos son oficiales y corresponden al último Anuario publicado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU) que depende del Ministerio de Capital Humano.

¿Qué dicen los datos?

El INDEC divide al total de la sociedad en estratos bajo, medio y alto según sus ingresos, y los clasifica en deciles. El decil es una medida estadística que consiste en dividir a la población en 10 partes iguales, ordenando de menor a mayor según el monto de sus ingresos. Así, el estrato bajo corresponde a los deciles 1 al 4, el estrato medio a los deciles 5, 6, 7 y 8 y el estrato alto corresponde a los deciles 9 y 10.

Chequeado realizó un análisis con datos de la Encuesta Permanente de Hogares que publica el INDEC por trimestres. Para el primer trimestre de 2024 (último dato disponible), el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los 4 deciles de ingresos más bajos, y de ellos, el 91% asiste a universidades públicas.

En total, 445.503 jóvenes encuestados por el INDEC para la muestra de la EPH provenientes de los 4 deciles de menores ingresos están cursando estudios universitarios. En su mayoría, lo están haciendo en instituciones públicas: en el decil 1, el 91% de los estudiantes van a universidades públicas, en el decil 2 el 88%, en el decil 3 el 93% y en el decil 4 el 90%.

Si bien es cierto que el decil 10 tiene el porcentaje más alto de jóvenes en la universidad (60,5%), los deciles más bajos muestran porcentajes significativos. Por ejemplo, el 26,4% de los jóvenes del decil 3 van a la universidad, lo que representa casi la mitad de la proporción del decil más alto.

La metodología llevada a cabo por Chequeado consistió en analizar la población joven (18-25 años) dividida por deciles de ingresos. Se identificó a los universitarios como aquellos que respondieron a la EPH que están cursando una carrera universitaria o de posgrado. Luego, se calculó el porcentaje de universitarios sobre el total de jóvenes en cada decil, diferenciando entre quienes asisten a universidades públicas y privadas.

Leopoldo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, realizó un análisis en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y corresponde al semestre que va de octubre de 2023 a marzo 2024, el último completo con microdatos. Su resultado fue que la tasa de pobreza es del 42,6% en los estudiantes de universidades públicas.

“Es natural que cuando la tasa de pobreza general sea tan alta, tengas también muchos universitarios en situación de pobreza. Pero además la tendencia histórica es que cada vez tenés más chicos de menores ingresos que van a la universidad, es la lógica detrás de la expansión de distintos servicios: primero acceden los de mayores ingresos, luego con el paso del tiempo van ingresando gradualmente otros que cada vez son de menores ingresos. El aumento de la oferta de universidades seguramente contribuyó mucho a eso”, explicó Tornarolli a Chequeado.

Por su parte, en el informe “La participación de los jóvenes de bajos ingresos en el sistema universitario argentina (1996-2023)” del Laboratorio de Políticas Educativas de la Universidad de Hurlingham, publicado en julio de 2024, se realizó un análisis histórico sobre estos datos.

Entre sus conclusiones el informe indica: “El porcentaje de jóvenes pertenecientes a los hogares de menores ingresos que asiste a la universidad prácticamente se triplicó en el periodo analizado, creciendo de apenas el 8,3% en 1996 al 21,2% en 2023 para el quintil más pobre y del 12,9% al 34% para el segundo quintil”.

“La participación en el sistema universitario de los jóvenes pertenecientes al 40% de las familias de menores ingresos se duplicó en el periodo analizado, pasando de representar el 18% de los estudiantes universitarios en 1996 al 42% en 2023”, concluye.

Entre el 48 y el 68% de los ingresantes eran primera generación de universitarios en sus familias

Según el Anuario Estadístico de 2022 (último informe disponible) del Ministerio de Capital Humano, el 47,8% de los nuevos inscriptos en universidades e institutos universitarios nacionales y provinciales de la Argentina era primera generación de universitarios en sus familias; es decir, no provenían de familias con educación superior completa.

Este porcentaje representa a aquellos estudiantes cuyos padres o madres no han completado estudios universitarios, es decir pueden ser personas que no tienen estudios, que no terminaron la primaria o que no terminaron la secundaria, o que la terminaron pero no iniciaron nunca estudios en institutos universitarios ni en universidades nacionales o provinciales.

Si se toman sólo los datos de estudiantes que respondieron al ingresar sobre la instrucción de su padre o madre, el porcentaje aumenta: llega al 68%.

De acuerdo con el informe que realizó el Departamento de Información Universitaria, de la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria en la Secretaría de Políticas Universitarias (dependiente del Ministerio de Capital Humano), de los 719.669 nuevos inscriptos en universidades públicas y privadas, el 43,4% tenía padre sin estudios universitarios, y el 39,5% sin madre universitaria.

“La enorme mayoría no es hijo de universitarios, y 1 de cada 5 los padres a lo sumo terminaron la primaria. Se nota un incremento del porcentaje de la población que va a la universidad”, indicó Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, en diálogo con Chequeado. El especialista también publicó en X un análisis en base a los datos del Anuario SPU 2022 y del Censo del mismo año comparando con 2010 para ver la evolución.

Por lo tanto, la frase de Javier Milei -quien dijo que “la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”- es falsa. Los datos muestran que el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los 4 deciles de menores ingresos, y que el 91% de ellos asiste a universidades públicas.





Fuente: Chequeado.com