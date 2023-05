JUBILACIÓN: Como hacer el trámite de la nueva moratoria previsional en ANSES

La Cámara de Diputados aprobó el 28 de febrero de 2023 el proyecto de ley de la moratoria previsional. Este permitirá que más de 800.000 personas puedan jubilarse a partir de la regularización de las deudas que mantengan con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hasta 2008 y en el mes de abril empezó a regir en todo el país.

Podrán jubilarse aquellos hombres de 65 años que no tengan aportes suficientes, hombres de 55 a 64 años que sean trabajadores activos y que no tengan la cantidad de aportes necesarios. Mujeres de 60 años que no cuenten con los aportes y mujeres de 50 a 59 años en situación laboral que no lleguen a los 30 años de aporte jubilatorios

Los interesados deberán sacar turno en la página de ANSES. Luego, en el día asignado, en la oficina de ANSES se actualizarán y acreditarán los datos personales. Además, se realizará una evaluación socioeconómica sobre los ingresos, gastos y patrimonio. En función de este resultado y según la cantidad de períodos de deuda que cada persona deba cancelar, el personal de ANSES va a explicar a qué tipo de Plan de Pago va a poder adherir el interesado. Si es aceptado, se podrán iniciar los procesos administrativos necesarios para acceder a la jubilación.

Por último, la persona será notificada si la jubilación ya fue otorgada a través de SMS o correo electrónico. También se puede consultar desde “MI ANSES” con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez que se haya notificado, el jubilado va a poder visualizar su fecha y lugar de cobro en la misma aplicación.