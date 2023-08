La aventura de emprender viaje por el mundo subiendo a un vehículo que se transforma en su propia casa

Hace un tiempo que se han popularizado las personas o familias que han apostado a la aventura, dejando atrás su ciudad o país de origen, subiendo a un vehículo que se transformará en su casa y emprendiendo viaje con destinos no establecidos.

Este es el caso de una familia francesa que llegó a la ciudad de Rafaela. Conformada por un matrimonio y tres hijos, quienes vienen recorriendo el mundo hace años y desde hace un tiempo se encuentran visitando distintos lugares de nuestro país.

En esta ocasión y debido a un inconveniente mecánico con su vehículo, debieron realizar una parada técnica en Rafaela.

El recorrido por el país debía comenzar en el año 2020, cuando el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio por covid-19 los obligó a permanecer en la ciudad de Morteros por varios meses.

Julián, el padre de la familia, expresó a Diario Castellanos: “Llegamos al país y comenzó la cuarentena. Nosotros estábamos en Morteros y el agente de la radio local nos prestó el lugar de una hectárea con un galpón por quince días, pero al final fueron trescientos días”, comentó entre risas.

Además, de su particular historia, también es atractiva el vehículo en el que viajan y motivo por el cual se encuentran en Rafaela. Es un estilo camión, parecido a los del Rally Dakar, en el que viajan y duerme toda la familia. Al respecto, el jefe de la familia francesa contó: “de chico que me gusta este camión porque es un amortiguador de espiral, no es elástico, me gusta el motor, la cabeza y la refrigeración por aire.” Y, además, agregó que, si bien viven mucho tiempo afuera y duermen en distintos lugares, también lo hacen en el camión; ya que cuenta con camas, ducha, lavarropa, todo eso en 12 metros cuadrados.

Hasta el momento, la familia lleva recorrido la mayoría de los puntos turísticos más importantes del país, ya que entraron a la Argentina desde Misiones, pasaron por La Quiaca, Esquel y llegaron hasta Ushuaia, entre otros destinos.

Por último, Julián comentó que una vez finalizado el arreglo de su vehículo, partirán hacia el norte para seguir recorriendo América del Sur.