La Liga Rafaelina de Fútbol presentó sus torneos y la indumentaria de los planteles  

En un acto del que participó el Senador Provincial Alcides Calvo en el que se definieron los torneos apertura y clausura así como las instancias finales de la Copa Departamento Castellanos de Oro y de Plata, ya sea en juveniles, femenino, masculino y senior.

La Liga Rafaelina de Fútbol, este Miércoles, en el Salón de Usos Múltiples de la Comuna de Bella Italia, llevó adelante la presentación de sus torneos para este año 2024, de la misma participaron, el presidente de Liga Rafaelina de Fútbol, Fabian Zbrun, junto a integrantes del Consejo Directivo, el Senador Provincial Alcides Calvo, el Presidente Comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, el Subsecretario de Deportes de la Ciudad de Rafaela, Hugo Morel, dirigentes, delegados y deportistas de todas las instituciones de la región.

Los torneos que se van a desarrollar este año desde Liga Rafaelina de Fútbol, son los tradicionales apertura y clausura 2024, en diferentes categorías, primera división, reserva, infantiles, femenino y senior, por lo que se dió paso a la presentación de la indumentaria que identifica a cada club en sus distintas categorías lo que refleja el esfuerzo de participar de los torneos presentando sus sponsors, con una imagen totalmente renovada para cada uno de ellos.

Ademas se detallaron los encuentros correspondientes a la Copa Departamento Castellanos que se encuentra en instancias finales y que este año presentó un nuevo modo de disputa poniendo en juego la Copa de Oro, que ya conoce a sus finalistas, el Club Ferrocarril del Estado de Rafaela y el Club Deportivo Libertad de Sunchales, mientras que la Copa de Plata tendrá acción correspondiente a sus cuartos de final con los enfrentamientos entre, C.A Quilmes de Rafaela vs Tiro Federal de Moisés Ville, Moreno de Lehmann vs Juventud de Rafaela, Ben Hur de Rafaela vs Club Deportivo Josefina y Atlético de Rafaela vs el perdedor de la final de la copa de Oro.

En el Momento Calvo expresó “Agradecemos estar hoy aquí acompañando a Fabian Zbrun, a la comisión directiva y a toda la Liga Rafaelina y en ella a cada institución que con el esfuerzo de sus dirigentes y de su deportistas forman parte de esta gran familia, estamos convencidos que es necesario apuntalar a las instituciones deportivas por que son un lugar de contención para cada niño y joven ya sea en las ciudades o en cada localidad, por eso renuevo el compromiso de trabajar junto a cada institución para que pueda crecer y desarrollar sus actividades, por que es una realidad que se hace más notoria cuando visitamos las localidades que el Club nuclea toda la actividad y se convierte en un espacio de convivencia y de aprendizaje para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos a través de sus diferentes deportes, y si bien hoy nos reúne el fútbol, quiero rescatar también ese trabajo desde otros deportes o culturales que realizan cada institución por su comunidad”.