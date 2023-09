La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, confirmó que la provincia tendrá vacunas contra el dengue

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, confirmó que la provincia contará con vacunas contra el dengue, antes de fin de año, y será de uso preventivo, no podrán aplicarse a menores de cuatro años ni a mujeres embarazadas o en etapa de lactancia ni a personas con enfermedades autoinmunes. Se trata de dos dosis y la segunda se coloca a los tres meses de la primera.

La titular de la cartera de Salud provincial precisó que “había alguna duda sobre si se podría usar en aquellos que ya habían tenido dengue. Ahora se determinó que se le puede aplicar a cualquiera, haya tenido o no dengue”. Con respecto a que, si la vacuna va a ser para todo el país o solo para algunas regiones, donde pueda haber endemia o mayor cantidad de casos, Martorano dijo que “Santa Fe seguramente estará contemplada” y a la vez aclaró que “no sirve para brotes, Es para usar preventivamente”.

Además, la funcionaria provincial advirtió que “por el cambio climático, tenemos que estar preparados. Antes teníamos brotes de dengue cada tres años. Y este año seguramente vamos a tener y esperamos tener muchos casos, por eso tenemos que trabajar en la prevención”, sostuvo la funcionaria. E hizo hincapié que “la cuestión de la prevención (descacharrados, limpieza de desagües, etc) es un tema de las comunas y los municipios, pero también familiar. Hay que sacar de los patios y los espacios abiertos todo lo que contenga agua. Es un trabajo que no se termina de realizar”.

En cuanto a covid, gripe y resfríos, la ministra de Salud se refirió a que “no tuvimos un inverno crudo, se fue mechando con días de calor y eso no colabora. A veces estamos muy abrigados, otras veces no. La temperatura hace que se sequen las mucosas y eso hace que nuestro aparato respiratorio sea más sensible, más frágil y es más fácil que los virus penetren”.

Con respecto a algunos cuadros de covid, la ministra expresó que “el Covid vino para quedarse. Lo vamos a tener circulando como el de influenza. La cepa contagiosa nueva no la hemos encontrado en Santa Fe. Sí hubo casos en Córdoba y Buenos Aires. La que está no es tan contagiosa. Los casos, en general, no son graves, son ambulatorios”; y reveló que “hay cuatro personas internadas por Covid. En general, es porque son personas con factores de riesgo”.