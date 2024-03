La película Oppenheimer arrasó en los Oscar 2024

La película de Christopher Nolan, protagonizada por Cillian Murphy, se alzó con siete de 13 estatuillas en la 96º edición de los premios de la Academia.

La cinta de Nolan sobre el ‘padre de la bomba atómica’ era la gran favorita, de 13 nominaciones, “Oppenheimer” se alzó con siete: Mejor película, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Montaje y Mejor banda sonora original.

La película protagonizada por Cillian Murphy superó a “American Fiction”, “Anatomía de una caída”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Vidas pasadas”, “Pobrecitos” y “La zona de interés”.

“Todos los que hacemos películas soñamos con esto, me parece increíble haberlo logrado”, dijo la productora Emma Thomas al tomar el Óscar de manos de Al Pacino. “La razón por la que esta película es lo que es, es por Nolan, porque es brillante”, ahondó Thomas.

Por su parte, el filme británico ‘The Zone of Interest’ se impuso en el apartado de mejor película internacional y mejor sonido.

Además, Da’Vine Joy Randolph obtuvo el galardón a mejor actriz de reparto por ‘The Holdovers’ y ‘The boy and the heron’ fue distinguida como la mejor película de animación.

‘Killers of the Flower Moon’, el último gran estreno de Martín Scorsese, fue la gran decepción de la noche al no llevarse ninguno de los diez Óscar por los que competía.