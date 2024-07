Las inferiores de Talleres arrancaron con todo el Clausura

El día sábado Talleres, luego de cumplimentar su jornada libre, debutó en el torneo Clausura de Primera B zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol logrando una gran cosecha de puntos.

Fotos: Rubén Donoso – Talleres de María Juana

Los equipos del Barrio San Francisco recibieron en el estadio “Pedro Molina” a San Martín de Angélica en el marco de la 2ª fecha del Clausura, logrando cosechar 9 puntos producto de los tres puntos en 9ª porque el rival no presenta categoría, de la victoria en 8ª y 6ª por 2 a 1 y 4 a 1 respectivamente. Mientras que en 7ª categoría no pudo ante el “sanma” y cayó por 3 a 1.

Cabe destacar, que las divisiones inferiores de Atlético María Juana no tuvieron actividad porque cumplieron su jornada libre.

Te contamos todos los resultados de la 2ª fecha:

9ª división

Talleres 1 – 0 San Martín*

Dep. Susana 2 – 0 B. Bochazo

Brown 2 – 2 Juv. Unida

Sp. Libertad 1 – 0 Florida

Libre: Atl. María Juana

Posiciones: 6 Dep. Susana-Sp. Libertad, 4 Brown, 3 Florida-Talleres, 1 Juv. Unida, 0 Atl. María Juana-B. Bochazo



8ª división:

Talleres 2 – 1 San Martín

Dep. Susana 1 – 1 B. Bochazo

Brown 7 – 0 Juv. Unida

Sp. Libertad 0 – 1 Florida

Libre: Atl. María Juana

Posiciones: 6 Florida-Brown, 4 Dep. Susana, 3 Talleres, 2 B. Bochazo, 1 Sp. Libertad, 0 Atl. María Juana-Juv. Unida-San Martín



7ª división:

Talleres 1 – 3 San Martín

Dep. Susana 0 – 1 B. Bochazo

Brown 1 – 0 Juv. Unida

Sp. Libertad 0 – 1 Florida*

Libre: Atl. María Juana

Posiciones: 6 Florida-B. Bochazo-Brown, 3 Juv. Unida-San Martín, 0 Dep. Susana-Talleres–Atl. María Juana



6ª división:

Talleres 4 – 1 San Martín

Dep. Susana 0 – 1 B. Bochazo

Brown 1 – 0 Juv. Unida*

Sp. Libertad 1 – 0 Florida

Libre: Atl. María Juana

Posiciones: 6 B. Bochazo-Brown, 3 Florida-Dep. Susana-Talleres-Sp. Libertad, 0 Atl. María Juana-San Martín



Generales: 89 Florida, 84 Brown, 64 B. Bochazo, 59 Atl. María Juana-Talleres, 50 Sp. Libertad, 45 Dep. Susana, 32 Juv. Unida, 20 San Martín



Próxima Fecha (3ª): Juv. Unida vs Talleres, B. Bochazo vs Brown, Florida vs Dep. Susana, Atl. María Juana vs Sp. Libertad. Libre: San Martín.