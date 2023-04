LAS INFERIORES RENUEVAN ILUSIONES

El ultimo fin de semana se inició el Torneo Apertura de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol con la participacion del Club Atletico Talleres y Club Atlético María Juana.

En el Estadio “Pedro Molina”, Talleres recibió a La Trucha Futbol Club. En 9na y 6ta división la entidad de Frontera no presenta división por lo cual equipo local se adjudicó los puntos. En 8va fue derrota para los talleritos por 7 a 0 y en 7ma victoria por 3 a 2, los goles del equipo anfitrión fueron convertidos por Alexis Martinez, Felipe Zeballos y Tom{as Beccaria.

Por su parte, Atlético María Juana visitó a Defensores de Frontera logrande la victoria por 6 a 0 en 9na con tantos de Lauro Lovera en tres ocaciones, Benjamín Moyano y Lucio Villarreal.. Mientras e que, en 8va-7ma y 6ta fueron caídas por 2 a 0.

Todos los resultados:

9ª división:

Brown San Vicente 2 – 1 Sportivo Santa Clara

Atlético Esmeralda 0 – 1 Florida de Plaza Clucellas

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 San Martín de Angélica

Deportivo Josefina 1 – 2 Sp. Libertad de Estación Clucella

La Hidráulica 0 – 1 B.ochófilo Bochazo San Vicente

Posiciones:

3 Talleres, Florida, Atl. Maria Juana, Brown, Zenón Pereyra F.C., Sp.Libertad y Bochófilo Bochazo

8ª división:

Brown 0 – 0 Sportivo Santa Clara

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 San Martín de Angélica

Deportivo Josefina 1 – 1 Sp. Libertad Estación Clucellas

La Hidráulica 1 – 0 Bochófilo Bochazo

Atlético Esmeralda 0 – 1 Florida

Posiciones:

3 La Trucha, Florida, La Hidráulica, Def. Frontera,y San Martín, 1 Brown, Sp. Santa Clara, Sp. Libertad, Dep. Josefina.

7ª división:

Brown 2 – 1 Sportivo Santa Clara

Zenón Pereyra F.C. 0 – 0 San Martín de Angélica

Deportivo Josefina 1 – 2 Sportivo Libertad

La Hidráulica 0 – 0 Bochófilo Bochazo

Atlético Esmeralda 0 – 2 Florida

Posiciones: 3 Talleres, Florida, Brown, Def. Frontera y Sp. Libertad, 1 Bochófilo Bochazo, La Hidráulica, Zenón Pereyra F.C., San Martín.

6ª división:

Brown 1 – 0 Sportivo Santa Clara

Zenón Pereyra F.C. 2 – 1 San Martín de Angélica

Deportivo Josefina 0 – 0 Sp. Libertad

La Hidráulica 2 – 3 Bochófilo Bochazo

Atlético Esmeralda 1 – 0 Florida

Posiciones: 3 Brown, Bochófilo Bochazo, Atl. Esmeralda, Talleres, Zenón Pereyra F.C.,y Def. Frontera, 1 Dep. Josefina, Sp. Libertad.

Próxima fecha 2:

CAMJ vs Atl. Esmeralda/ Sp. Libertad vs Talleres/ La Hidraúlica vs Brown/ Bochazo vs Dep. Josefina/ La Trucha vs Zenón Pereyra FC/ San martín vs Def. Frontera/ Florida vs So. Santa Clara





Por Natalia Poratti