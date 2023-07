LRF: Atlético Esmeralda más líder que nunca

Este domingo se completó la 4ª fecha del Torneo Clausura de la Primera B Zona Sur con tres partidos, luego de lo que habían sido los adelantos del viernes que terminaron con victorias de Juventud Unida sobre Talleres (2-1) y el empate de Sportivo Libertad con La Hidráulica (2-2).

En la tarde del domingo, el juego central fue el clásico en la localidad de Zenón Pereyra, donde el local (Zenón Pereyra Fútbol Club) recibió a su clásico rival, Atlético Esmeralda. Los “chivos” no dejaron dudas de su liderazgo y se quedó con el cotejo por 4 a 0 con goles de Tomás Bovó en dos oportunidades y las conversiones de Sandrone y Geréz. De esta manera el equipo conducido por Medrano suma 12 puntos productos de 4 victorias en el inicio del Clausura,

Por su parte, La Trucha FC venció por la mínima diferencia a Bochófilo Bochazo con gol de Varela, triunfo que le permite al equipo de Frontera llegar a las 9 unidades, tres menos que el líder a quién deberá enfrentar de visitante en la próxima fecha.

En el otro encuentro del domingo, San Martín de Angélica venció 3-2 a Defensores de Frontera con goles de Previotto en dos ocasiones y Vannay, descontó para el “Defe” Acosta en dos ocasiones.

Posiciones: At. Esmeralda 12, La Trucha F.C 9, Bochazo 7, La Hidráulica-Talleres 5, Sportivo Santa ClaraSan Martín de Angélica- Libertad de Estación Clucellas 4, Juventud Unida 3, Defensores-Zenón Pereyra F.C 1.

Próxima fecha (5ª): Bochazo vs Sp. Libertad, At. Esmeralda vs La Trucha F.C, Talleres vs Zenón Pereyra F.C, Defensores vs Juventud Unida, Sp. Santa Clara vs San Martín. Libre: La Hidráulca.