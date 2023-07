LRF: Comenzó el Clausura en inferiores

El sábado por la tarde comenzó a disputarse el Torneo Clausura en divisiones inferiores de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol. Atlético María Juana fue local y sumó 3 unidades; Talleres viajó a Frontera y se trajo 7 puntos.



En el estadio “Néstor Suppo”, Atlético inició el camino del Clausura recibiendo a Defensores de Frontera al que derrotó en 9ª categoría 2 a 0. Mientras que en 8ª cayó 6 a 0 al, en 7ª 6 a 1 y 6ª 1 a 0.



Por su parte, Talleres viajó a la ciudad de Frontera para medirse ante La Trucha FC obteniendo la victoria en 9a y 6ª por 1 a 0, en 8ª fue derrotado 6 a 1 y 7ª igualó 0 a 0.



La primera jornada del Clausura dejó estos resutados:



9ª división:

La Trucha 0 – 1 Talleres

Florida 1 – 0 Atl. Esmeralda

B.Bochazo 1 – 0 La Hidráulica

Sp. Libertad 1 – 0 Dep. Josefina

San Martín 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 1 – 1 Brown

Atl. María Juana 2 – 0 Def. Frontera

Posiciones: 3 Atl. María Juana-Talleres-Bochazo-Sp. Libertad-Florida-Zenón Pereyra F.C., 1 Brown-Sp. Santa Clara



8ª división:

La Trucha 6 – 1 Talleres

Florida 3 – 0 Atl. Esmeralda

B.Bochazo 0 – 3 La Hidráulica

Sp. Libertad 1 – 2 Dep. Josefina

San Martín 2 – 3 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 1 – 1 Brown

Atl. María Juana 0 – 6 Def. Frontera

Posiciones: 3 Florida-Def. Frontera-La Trucha-La Hidráulica-Dep. Josefina-Zenón Pereyra F.C, 1 Sp. Santa Clara-Brown



7ª división:

La Trucha 0 – 0 Talleres

Florida 4 – 0 Atl. Esmeralda

B.Bochazo 1 – 0 La Hidráulica

Sp. Libertad 1 – 2 Dep. Josefina

San Martín 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 1 – 0 Brown

Atl. María Juana 1 – 6 Def. Frontera

Posiciones: 3 Florida-Def. Frontera-Bochazo-Sp. Santa Clara-Dep. Josefina, 1 La Trucha-Talleres-San Martín-Zenón Pereyra F.C.



6ª división:

La Trucha 0 – 1 Talleres

Florida 2 – 0 Atl. Esmeralda

B.Bochazo 2 – 0 La Hidráulica

Sp. Libertad 0 – 1 Dep. Josefina

San Martín 1 – 3 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 2 – 1 Brown

Atl. María Juana 0 – 1 Def. Frontera

Posiciones: 3 Talleres-Bochazo-Florida-Def. Frontera-Zenón Pereyra F.C-Sp. Santa Clara-Dep. Josefina



Posiciones Generales: 123 Florida,110 Bochazo, 108 Sp. Santa Clara, 104 Brown, 92 Def. Frontera, 87 Zenón Pereyra F.C, 74 La Hidráulica, 72 Dep. Josefina, 71 Atl. María Juana, 67 Talleres, 64 Sp. Libertad, 50 San Martín, 37 La Trucha, 36 Atl. Esmeralda.



Próxima fecha (2ª): Brown vs La Hidráulica, Dep Josefina vs Bochazo, Talleres vs Sp Libertad, Zenon Pereyra FC vs La Trucha, Def. Frontera vs San Martín, At. Esmeralda vs At. María Juana, Sp. Santa Clara vs Florida.