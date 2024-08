LRF: Miércoles de definiciones para la primera A

¿Quién será el campeón del Clausura en la Zona A? ¿Quién jugará la promoción por el descenso? Son preguntas que se hacen desde que se cerró la penúltima fecha del torneo Clausura de Primera A en su zona “A” con victorias de At. Rafaela sobre Ferro, triunfo de At. Esmeralda sobre Florida y la fuerte derrota de Atlético María Juana en San Vicente. Lo que deja picante la definición en la parte de arriba y de abajo de la tabla de posiciones.

El día miércoles se jugará la última fecha del Torneo Clausura Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol y todo está por definirse: el campeón y quienes jugarán el partido promoción por el descenso. Pero para que se llegue a estas instancias se disputó la penúltima fecha que dejó en la zona A la victoria el viernes por la noche de Atlético Esmeralda sobre Florida de Clucellas por 3 a 1, la dura derrota de Atlético María Juana en su visita a Brown de San Vicente por 4 a 0 y el triunfo de Atlético Rafaela sobre Ferro por 2 a1 en el estadio “Monumental” que lo deja en lo más alto de la tabla con 19 puntos, seguido de Ferro con 18 unidades.

Estos resultados obligaron a una gran definición entre semana donde si Atlético Rafaela gana su partido en el “Néstor Tomás Suppo” se consagrará Campeón del Clausura y Atlético María Juana deberá jugar si o si la promoción por el descenso. El equipo conducido por Mauro Rosso, también, tendrá que esperar por los resultados de los partidos entre At. Esmeralda y Deportivo Tacural. Y el choque Ferro y Florida de Clucellas.



Es decir, si Atlético María Juana pierde deberá esperar a que Esmeralda no obtenga los 3 puntos. Si empata o gana permanecerá 1 año más en la máxima categoría. Y si se dan una serie de resultados podría existir un partido desempate entre Florida y Atlético María Juana si At. Esmeralda gana su partido y el “chupa” y la “Flora” pierden sus respectivos encuentros.

Sin lugar a dudas, la definición de la máxima categoría liguista en su zona A será apasionante;