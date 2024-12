Matías Fontanesi no es más el entrenador de Trebolense

El Niño Dios llegó con mucha información deportiva y una de las más destacada es la del entrenador Matías Fontanesi quien le puso punto y final a su ciclo de cuatro (4) años en el Club Atlético Trebolense de la ciudad de El Trébol.

El DT nacido en Brinkman cerró su ciclo en el club de El Trébol y se expresó el 25 de diciembre por la noche en sus redes sociales:

“Luego de 4 grandiosas y hermosas temporadas, toca despedirme de una gran institución. Solo quiero agradecer a toda la familia celeste por haber sido parte de mi camino en estos años. Se que el destino nos volverá a cruzar.

Fui muy feliz todo este tiempo que me hizo crecer deportiva y personalmente. No es un adiós, es un hasta luego”… cerró el ahora, ex entrenador de Trebolense.

Fontanesi clasificó a Trebolense por primera vez en su historia a la Liga Federal , certamen que disputaron en la temporada 2023. Además, disputó 5 finales asociativas, obtuvo 2 clasificaciones a Federal, 3 campeonatos U21, 2 subcampeonatos U21, un sub campeonato en U17 y logró acceder a la semifinal de la Copa Santa Fe. Bajo su conducción el elenco de la ciudad de El Trébol siempre fue protagonista en cada competencia que le tocó disputar.

No hay dudas, que a Matías le llegarán distintas ofertas de cara a la nueva temporada y analizará cada una de ellas.