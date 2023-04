NUEVA FECHA DEL TORNEO APERTURA INFERIORE LRF

En el Barrio San Francisco, Talelres, recibió a Bochófilo Bochazo de San Vicente y Atlético María Juana visitó a Sportivo Santa Clara en el marco de la 3° fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En el “Pedro Molina”, Talleres empató sin goles en 9°, perdió en 8°, 7° y 6° por 2 a 0, 1 a 0 y 2 a 1, respectivamente.

Por su parte, Atlético visitó a Sportivo Santa Clara con el que cayó 1 a 0 en 9°, 3 a 1 en 8°, 1 a 0 en 7° e igualó 2 a 2 en 6° división.



Todos los resultados:

9° División

Def. Frontera 1 – 0 La Trucha

Atl. Esmeralda 0 – 1 San Martín

Dep. Josefina 1 – 0 La Hidráulica

Brown 2 – 0 Florida

Zenón Pereyra F.C. 2 – 0 Sp. Libertad

Posiciones: 9 Zenón Pereyra F.C.-Brown, 7 B.Bochazo, 6 Atl. Maria Juana-San Martín 5 Talleres, 4 Sp.Libertad-Florida-Sp. Santa Clara, 3 Def. Frontera-Dep. Josefina



8ª división:

Def. Frontera 0 – 1 La Trucha

Atl. Esmeralda 2 – 2 San Martín

Dep. Josefina 1 – 2 La Hidráulica

Brown 0 – 4 Florida

Zenón Pereyra F.C. 4 – 1 Sp. Libertad

Posiciones: 9 La Trucha, 7 Sp. Santa Clara, 6 La Hidráulica -Florida-B. Bochazo, 5 San Martín, 4 Def. Frontera-Brown, 3 Talleres- Zenón Pereyra F.C., 2 Atl. Esmeralda, 1 Sp. Libertad-Dep. Josefina-Atl. María Juana.

7ª división:

Def. Frontera 5 – 1 La Trucha

Atl. Esmeralda 0 – 0 San Martín

Dep. Josefina 2 – 2 La Hidráulica

Brown 0 – 2 Florida

Zenón Pereyra F.C. 1 – 1 Sp. Libertad

Posiciones: 9 Florida-Def. Frontera, 6 Talleres, 5 La Hidráulica-Zenón Pereyra F.C., 4 Dep. Josefina-B. Bochazo-Sp. Libertad, 3 Brown-Atl. María Juana-Sp. Santa Clara, 2 San Martín, 1 Atl. Esmeralda, 0 La Trucha.

6ª división:

Def. Frontera 1 – 0 La Trucha

Atl. Esmeralda 0 – 2 San Martín

Dep. Josefina 3 – 0 La Hidráulica

Brown 2 – 0 Florida

Zenón Pereyra F.C. 2 – 1 Sp. Libertad

Posiciones: 9 Zenón Pereyra F.C., 7 Brown-Def. Frontera-B.Bochazo, 5 Dep. Josefina 4 San Martín-Sp. Libertad-Atl. María Juana, 3 Atl. Esmeralda-Talleres-Florida, 1 La Hidráulica-Sp. Santa Clara

Posiciones Generales: 26 Zenón Pereyra F.C., 24 B. Bochazo, 23 Brown-Def. Frontera, 22 Florida, 17 Talleres-San Martín, 15 Sp. Santa Clara, 14 Atl. María Juana, 13 Dep. Josefina-Sp. Libertad, 12 La Hidráulica, 9 La Trucha, 6 Atl. Esmeralda.

Próxima Fecha (4°): Dep. Josefina vs Brown, La Hidráulica vs Talleres, Bochazo vs Zenon Pereyra FC, Sp. Libertad vs Def. Frontera, La Trucha FC vs At. Esmeralda, San Martín vs Sp. Santa Clara, At. María Juana vs Florida.