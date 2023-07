Primera A: Sportivo Norte lidera el Clausura

Se completó la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que había tenido 7 adelantos, destacándose la victoria de Sportivo Norte 3-2 ante Atlético María Juana, que le permitió seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Entre los adelantos, Ferro venció en Vila a Argentino 3 a 2, 9 de Julio se quedó con el clásico ante Atlético Rafaela 2 a 1, Quilmes goleó 4-1 a Unión de Sunchales, Peñarol se impuso por la mínima (1-0) a Deportivo Ramona. En la ciudad del cañon. Libertad venció a Deportivo Tacural 2 a 1.

En la tarde del domingo, Ben Hur se abrazó al triunfo en la localidad de Aldao, tras vencer al equipo local por 2-0. Mientras que, Florida de Clucellas y Brown de San Vicente no se sacaron ventajas y terminaron igualando 0-0. Argentino de Humberto derrotó a Deportivo Josefina 2 a 0.

Posiciones: Sp.Norte 18, Ben Hur-9 de Julio-Libertad 14, Ferro 13, Peñarol 12, Quilmes 10, Dep. Tacural 9, At. Rafaela 8, Dep Josefina-Argentino de Humberto 6, Dep. Ramona-Unión-Dep Aldao-Florida 5, Brown 4, At. María Juana 3, Argentino Vila 5.

Próxima fecha (7ª): Brown vs Arg, de Humberto, Dep. Josefina vs Dep. Aldao, Ben Hur vs Quilmes, Unión vs Peñarol, Dep. Ramona vs Arg. Vila, Ferro vs CAMJ, Sp, Norte vs Libertad, Dep. Tacural vs 9 de Julio, At. Rafaela vs Florida.