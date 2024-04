Pullaro: “Vamos a defender a estas tres provincias que concentran el 25% del PBI Nacional”

Así lo sostuvo el Gobernador de la provincia en conferencia de prensa luego de la recepción de autoridades de la Región Centro, que se realizó en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro recibió este martes al mediodía a las autoridades del bloque regional que Santa Fe integra junto a Córdoba, Martín Llaryora; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, luego de su asunción como autoridad a la Presidencia Pro Témpore de la Región Centro. La recepción se realizó en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe y contó con la presencia de los exgobernadores santafesinos, Omar Perotti y Víctor Reviglio; la vicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Cultura, Susana Rueda, entre otras autoridades presentes.

Luego de la actividad, los gobernadores brindaron una atención a la prensa en la que coincidieron en la importancia y el gran aporte en materia productiva que genera la Región Centro al país. También, mostraron un amplio acuerdo de acompañamiento a la Ley Bases y Puntos de Partida que el gobierno nacional pretende que comience a debatirse en comisiones la próxima semana.

Respecto a esto, Pullaro remarcó que van a “defender a estas tres provincias que concentran el 25% del PBI Nacional y que tenemos el 40 % de las exportaciones, y para eso tenemos que poner en la agenda política los temas que más nos importan. Por supuesto que está en la agenda en este momento de la Ley Bases, que es una ley importante y que hay un amplio acuerdo para poder acompañarla”.

“Ratificamos las políticas de cooperativismo, de asociación, y regionalización de tres provincias productivas que representan al campo, a la industria, al comercio que es lo mejor de la República Argentina”, enfatizó el gobernador de Santa Fe y siguió: “Lo que pretendemos es llevar adelante políticas públicas que nos permitan crecer, desarrollarnos y, por supuesto, sacar a la Argentina adelante”.

Asimismo, el mandatario explicó que “entendemos que no alcanza con llevar adelante una reforma fiscal, que es fundamental para equilibrar las cuentas, una reforma política para tener un sistema diferente en nuestro país, pero entendemos que hay que discutir el sistema productivo, porque la Región Centro en definitiva es eso, el corazón productivo de la República Argentina”, cerró Pullaro.

Plan fiscal y producción

En esa línea, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora remarcó que “los argentinos necesitamos un plan fiscal que cambie los problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años y para establecer un esquema macroeconómico consistente, que nos permita poder invertir, poder progresar. Y un plan fiscal necesita un plan productivo”.

Y continuó: “Lo que nosotros creemos es que hay que acompañar al gobierno nacional en un momento muy difícil, que claramente la situación nacional necesita medidas de shock, necesitaba modificaciones fiscales, pero que tengan en cuenta claramente la visión productiva. Queremos un país que crezca con una macroeconomía ordenada, pero con trabajo y empleo”, explicó Llaryora.

Por último, el mandatario cordobés sustentó que “lo que sucedió en diciembre no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. La Ley Bases que está entrando, como el Pacto Fiscal, como el Pacto de Mayo, tienen un tamizado en el cual ya los puntos que hoy se están exponiendo tienen un menor nivel de crítica. Yo creo que hay una gran posibilidad de que esta ley, por lo menos la mayoría de nosotros, podamos acompañarla y trabajar en conjunto para que el presidente tenga las herramientas que está solicitando para poder mejorar a la Argentina”.

Para finalizar, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio agregó que “estamos mayoritariamente de acuerdo tanto con la Ley Bases como con el paquete fiscal y con el Pacto de Mayo. No hay que negociar algo puntual. Después nosotros, por afuera de la discusión y del apoyo que le damos a estos instrumentos que pidió el presidente, tenemos muchas cosas para hablar con el gobierno nacional que ya hemos planteado en más de una oportunidad”.

“Las tres provincias tenemos cajas provinciales de jubilación que no se han transferido al gobierno nacional. Somos aportantes al sistema nacional, pero el gobierno, en estos primeros cuatro meses, no nos ha transferido un centavo y eso lo planteamos. No hay ninguna contradicción entre apoyar al gobierno, entre apoyar las herramientas que necesita el presidente para gobernar pero con la defensa de los intereses y los derechos de los habitantes de las tres provincias que representamos”, cerró Frigerio.