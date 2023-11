Se definieron los finalistas que disputarán el ascenso a la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol

Este domingo se enfrentaron Club Atlético Talleres y Club Atlético Esmeralda por uno de los pases a la final por el ascenso a la máxima categoría de la Liga Rafaelina de Fútbol.



En un partido aguerrido, de ida y vuelta, los equipos no pudieron sacarse ventaja y finalizaron los noventa minutos sin abrir el marcador. La definición llegó desde el punto del penal donde Club Atlético Esmeralda sacó ventaja gracias a dos pelotas atajadas por su arquero Santino Garella ganando 4 a 2.



De esta manera Esmeralda sigue camino hacia la ilusión de ser de Primera y se deberá enfrentar a La Trucha que ganó el otro pase a la final tras ganarle 3 a 1 a Zenón Pereyra FBC el próximo domingo 3 de diciembre en cancha y horario a confirmar.



En División Reserva Club Atlético Talleres cayó ante Sportivo Santa Clara 2 a 1 y quedó fuera de la competencia.



Finales por el Ascenso

Zona Sur (domingo 3/12 cancha y hora a confirmar).

Primera: La Trucha vs. Atlético Esmeralda

Reserva: La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara

Zona Norte (domingo 3/12 cancha y hora a confirmar).

Primera: Atlético Juventud vs. Independiente de Ataliva

Reserva: Dep. Bella Italia vs. Independiente de Ataliva