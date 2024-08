Se jugó la octava jornada del Clausura en inferiores

Talleres y Atlético María Juana disputaron la octava fecha del Toreno Clausura en divisiones inferiores. Talleres fue local y cosechó 6 unidades. Atlético viajó a Villa San José y sumó 8 puntos.

El estadio “Pedro Molina” fue el escenario principal para recibir a las divisiones inferiores del local, Talleres y el Deportivo Susana. Los equipos conducidos por Néstor Camiscia y Jorge Sánchez repartieron

puntos con el “depor” producto de la victoria en novena por 3 a 1, los empates en octava y sexta 2 a 2 y en séptima 1 a 1. La “T” cosechó 6 puntos para la sumatoria genera y ser líder en novena con 15 unidades.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a Villa San José para medirse ante Juventud Unida, allí logró sumar 8 unidades para continuar en el podio de la tabla general. Los conducidos por Germán Barei, Mario Baima y el grupo de trabajo de divisiones inferiores del “auriazul” obtuvieron las victorias en novena y sexta división por 1 a 0 y los empates en octava y séptima en 1 a 1.

Todos los resultados de la octava fecha del Clausura

9ª división:

San Martín 0 – 1 Sp. Libertad (juegan el martes)

Juv. Unida 0 – 1 Atl. María Juana

Talleres 3 – 1 Dep. Susana

B. Bochazo 0 – 5 Florida

Libre: Brown

Posiciones: 15 Talleres, 14 Brown, 13 Dep. Susana-Atl. María Juana-Florida, 12 Sp. Libertad, 5 Juv. Unida, 4 B. Bochazo

8ª división:

San Martín – Sp. Libertad (juegan el martes)

Juv. Unida 1 – 1 Atl. María Juana

Talleres 2 – 2 Dep. Susana

B. Bochazo 0 – 2 Florida

Libre: Brown

Posiciones: 19 Brown-Florida, 13 Talleres, 8 Atl. María Juana, 6 B. Bochazo-Sp. Libertad, 5 Dep. Susana, 4 San Martín*, 3 Juv. Unida

7ª división:

San Martín 1 – 0 Sp. Libertad (juegan el martes)

Juv. Unida 1 – 1 Atl. María Juana

Talleres 1 – 1 Dep. Susana

B. Bochazo 1 – 1 Florida

Libre: Brown

Posiciones: 19 Brown (CAMPEÓN CLAUSURA), 17 Florida, 14 Atl. María Juana, 12 B. Bochazo, 9 Juv. Unida, 7 San Martín, 5 Talleres, cxdr64 Dep. Susana

6ª división:

San Martín – Sp. Libertad (juegan el martes)

Juv. Unida 0 – 1 Atl. María Juana*

Talleres 2 – 2 Dep. Susana

B. Bochazo 3 – 2 Florida

Libre: Brown

Posiciones: 21 B. Bochazo (CAMPEÓN CLAUSURA), 16 Atl. María Juana, 14 Florida, 10 Sp. Libertad, 8 Brown-Talleres, 7 Dep. Susana, 4 San Martín

Tabla General: 134 Florida, 122 Brown, 110 Atl. María Juana, 93 B. Bochazo, 91 Talleres, 65 Sp. Libertad, 61 Dep. Susana, 46 Juv. Unida, 29 San Martín

Próxima fecha (9na): At. María Juana vs B. Bochazo, Sp. Libertad vs Juv Unida, Dep Susana vs San Martín, Brown vs Talleres. Libre: Florida