Se puso en marcha las 2ª fecha de la Copa Santa Fe

En la continuidad del certamen provincial, el jueves por la noche, Temperley derrotó a Americano de Carlos Pellegrini por 93 a 52 en lo que fue el partido de inicio de la segunda fecha de la zona F de la Copa Santa Fe Deportiva.



Atlético María Juana jugará el día domingo en la ciudad de Gálvez ante Ceci a partir de las 20:30 horas.



Te mostramos todo lo se juega:



Viernes 21:30 horas



Zona A

Banco Provincial de Santa Fe vs. Atlético Ceres Unión

Árbitros: Fabio Alaniz y Nicolás Cecchetti. Comisionado: Néstor Favre

Zona B

Atlético Tostado vs. Ben Hur de Rafaela

Árbitros: Danilo Molina y Guillermo Theler. Comisionado: Francisco Acosta

Racing de San Cristóbal vs. Sanjustino

Árbitros: Marcelo Macagno y Facundo Díaz. Comisionado: Ariel Barrera

Zona C

El Tala de Rosario vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe

Árbitros: Rubén Abelardo y Leandro Arriola. Comisionado: Alberto Battisttella

Zona D

Atlético Sastre vs. Centenario de Gálvez

Árbitros: Marcelo Varela y Federico Reinheimer. Comisionado: Sebastián Jasson

Unión de Santo Tomé vs. Atalaya de Rosario

Árbitros: Romina Morales Ibarra y José Luis Rodríguez. Comisionado: Esteban Saavedra

Zona E

San Martín de Carlos Pellegrini vs. Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario

Árbitros: Hernán Pérez y Gianni Príncipe. Comisionado: Miguel Abratte



Domingo



Zona A

A las 20 Independiente de Rafaela vs. Huracán de San Javier

Árbitros: Gonzalo Ponce y Ariel Aicardi. Comisionado: Marcelo Patriglia

Zona E

A las 20 Brown de San Vicente vs. Alumni de Casilda

Árbitros: Fabio Alaniz y Alejandro Araujo. Comisionado. Esteban Saavedra

Zona F

A las 20 Regatas Coronda vs. Atlético San Jorge

Árbitros: Ezequiel Angelini y Nicolás Cecchetti. Comisionado: Néstor Favre

Zona C

A las 20.30 Ceci de Gálvez vs. Atlético María Juana

Árbitros: Marcelo Varela y Aníbal Soria. Comisionado: Sergio Franchini