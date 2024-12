Se realizó la Cena Premiación de los torneos 2024 de la Liga Rafaelina de Fútbol

Como se acostumbra tradicionalmente al finalizar el año deportivo, la Liga Rafaelina de Fútbol realizó la cena de premiación de los torneos superiores del Departamento Castellanos y San Cristóbal con la participación de todos los clubes afiliados.

En las instalaciones del Salón Socios Fundadores del Club 9 de Julio de Rafaela se desarrolló la cena de premiación de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde su Presidente, Fabián Zbrun, recibió a las autoridades dentro de las que se encontraba el Senador Provincial Alcides Calvo junto a su equipo de trabajo, la Subsecretaría de Deporte Federado de la Provincia de Santa Fe, Silvina Rodriguez Mesón, el Secretario de Deportes de la Ciudad de Rafaela, autoridades de los Clubes afiliados, jugadores y cuerpo técnicos, del masculino y Femenino, para reconocer mediante la entrega de los distintos trofeos a aquellos que se destacaron durante el año deportivo 2024.

En la oportunidad se distinguió a Campeones, sub campeones, goleadores, fairplay, Directores Técnicos más correctos, como así también a la tarea arbitral, reconociendo de esta manera el esfuerzo y el trabajo realizado por cada uno de ellos, siendo los principales actores que le dan forma a cada uno de los certámenes de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Durante el evento se premió a los Campeones de la Copa Departamento Castellanos 2024 y se presentó la edición que se disputará durante el año 2025, con el apoyo del Senador Alcides Calvo y que dará comienzo en el mes de febrero repitiendo el modo de disputa Copa de Oro y Copa de Plata, donde el equipo de menor trayectoria recibe la visita de clubes de mayor recorrido en el fútbol nacimiento y a sus simpatizantes, promoviendo el turismo regional y representando una vidriera muy importante para los jugadores del interior del Departamento Castellanos como así también de Clubes del Departamento San Cristobal afiliados a la Liga Rafaelina

En el momento Calvo expuso “Quiero felicitar a la Liga Rafaelina de Fútbol, a las instituciones de todo el Departamento Castellanos, de San Cristóbal y de Moisés Ville a los dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos, a esta verdadera gran familia, la verdad que año tras año nos encuentra a todos reunidos, un año que tuvo sus cosas difíciles pero sin embargo con muchas ganas y mucha pasión se han podido superar, y fue gracias a todos ustedes, tanto la liga masculina y femenina, me siento muy honrado de que a través de todos ustedes se hayan podido ir desarrollando todos los torneos, no solamente son los representantes sino también los embajadores a nivel local, a nivel regional, a nivel y a nivel nacional, por que tenemos el orgullo de que se está compitiendo, sabemos que no fue un año fácil pero no tengo dudas de que desde la Liga Rafaelina y sus instituciones va a dejar en lo más alto al Fútbol de la región y nos representan de la mejor manera, por eso les agradecemos lo que han hecho y le deseamos un gran año en el 2025 donde seguiremos acompañndo y apoyando a la Liga y a cada institución”.