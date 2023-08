Sergio Galleguillo – Cerquita de la tierra

A Sergio Galleguillo le dicen “El Gallo”, pero no es como el ave que canta con la salida del sol. Para eso, en su granja, tiene un gallo al que sus hijas nombraron Sergio Antonio, como él. Cuenta que desde que empezó con la música, hace más de treinta años, se acostumbró a trasnochar y que entonces la madrugada lo encuentra en su estudio componiendo o cantando.

Vive en el campo donde siente el verde, la primavera. Es la vida que eligió, lo que lo acerca a la tierra, más siendo él folclorista.

Disfruta de todas las actividades del campo, desde caminar entre los árboles, tener la huerta o cuidar los cabritos, gallinas, chanchos y burros. Andar a caballo es de sus preferidas y para eso lo tiene a Gatica, que se llama así por el boxeador. Lo único que no puede hacer es matar alguno de los animales para asarlo a la parrilla. “Tienen nombre, no los podemos comer, porque mi compañera y una de mis hijas son vegetarianas. A mí me encanta el asado y a mi hija más chica también, aunque estoy camino a ser vegetariano te digo, antes si no tenía carne no era comida, ahora como una vez por semana”, se sincera.

Hoy es el mayor referente de la música riojana y aunque el éxito lo acompaña no ha perdido la humildad y eso hace que no deje de crecer.