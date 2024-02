Talleres de María Juana abrió la temporada oficial ante Peñarol por Copa Castellanos

Se jugó la primera fase de la Copa Castellanos de la Liga Rafaelina de Fútbol entre el Club Atlético Talleres vs. Club Peñarol de Rafaela. Los locales perdieron 2 a 1. Brian Bork abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo para los de Peñarol. A los 20

Si bien hacer ejercicio y mantener una dieta saludable son estrategias reconocidas que ayudan a mejorar el estado de ánimo, no son las únicas herramientas que nos permiten alcanzar este resultado. El periodista de la BBC –y médico – Michael Mosley comparte en su programa de BBC Radio 4 Just One