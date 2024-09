Transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y transferencias de coparticipación: una aproximación a la evolución  de la recaudación impositiva

La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. Una aproximación a la evolución real reciente de los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias (que representan una buena parte de los ingresos provinciales, ya que, en promedio, alcanzan el 70,3% del total de ingresos provinciales) y de transferencias por Coparticipación (56,6% del total de ingresos provinciales) indica que:

En agosto de 2024, se observa una caída de los Recursos de Origen Nacional de 18,6% en términos reales. En el mismo sentido, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una disminución de 18,8% i.a. Mientras la recaudación por IVA cayó 14,6% en términos reales, Ganancias se redujo 26,4%.

Al considerar la situación provincia por provincia, se advierte que todas exhibieron una caída en sus Recursos de Origen Nacional en términos reales en agosto. Santa Cruz se situó a la cabeza (-20,1%) y el promedio del conjunto se situó en –18,6%. En 2024, 7 de los 8 meses se exhibieron caídas en términos reales.



En el caso de CABA, se destaca que no hubo modificaciones significativas en las transferencias recibidas, por lo cual se puede suponer que el Gobierno nacional no está cumpliendo aún lo prometido en función del fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno al incremento del porcentaje recibido por coparticipación.



En cuanto a las transferencias por coparticipación (CFI), todas las provincias exhibieron derrumbes reales en el mes de agosto de entre 15,0% y 19,8%. El promedio de todo el conjunto se situó en -18,8%. En 2024, 7 de los 8 meses exhibieron caídas en términos reales.



Considerando las transferencias de Coparticipación, la recaudación por IVA cayó 14,6% interanual en términos reales en agosto de 2024. Los últimos seis meses exhibieron un derrumbe explicado por la fuerte caída de la actividad económica y del consumo. Esto podría estar asociado a que la suba del IVA aduanero no logra compensar el desplome del IVA interno. En 2023 prácticamente todos los meses habían exhibido subas en términos reales mientras que este año la recaudación cayó en seis de los ocho meses.



En el caso del Impuesto a las Ganancias, agosto muestra una caída interanual ajustada por inflación de 26,4%. Este guarismo implica que aún no se perciben los impactos de la restitución del impuesto correspondiente a la cuarta categoría.



En el ajuste de recursos por la caída de la actividad, las provincias se llevan la peor parte: los RON transferidos a las provincias se desplomaron entre en promedio 14,1%, mientras que la recaudación nacional se redujo 7,3% en promedio.



Fuente: CEPA