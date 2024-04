Un triunfo y dos derrotas para el básquet formativo

El día sábado se disputó la 6ª fecha del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino. Atlético María Juana enfrentó a Santa Paula de la ciudad de Gálvez.

En el gimnasio “auriazul”, las categorías formativas se midieron ante Santa Paula logrando una gran victoria en categoría U13 por 79 a 45. Mientras que, en U15 cayó ajustadamente por 64 a 65 y en U17 fue derrotado por 54 a 88.



Los dirigidos por Joaquín Elgotas jugarán la 7ª jornada en condición de visitante ante Ceci BBC de Gálvez.



Es importante destacar que el día domingo las divisionales escuelitas y Premini participaron del 1° encuentro ACBOS en la ciudad de Sastre.



Resultados:



U13:

Trebolense 32-72 Ceci BBC

Brown 62-51 At. San Jorge “verde”

Americano 68-61 JURC

At. San Jorge “rojo” 51-63 At. Sastre

CAMJ 79-45 Sta. Paula



Posiciones: Brown 11, CAMJ-Americano 10, Sta. Paula 9, Ceci 8, Trebolense-At. Sastre 6, At. San Jorge “verde- JURC-At. San Jorge “rojo” 5.



U15

Trebolense 61-50 Ceci BBC

Brown 85-54 At. San Jorge “verde”

Americano 45-94 JURC

CAMJ 64-65 Sta. Paula

At. San Jorge “rojo” 110-48 At. Sastre



Posiciones: At. San Jorge “rojo” 12, Sta. Paula-Brown 11, CAMJ 10, Ceci 8, Trebolense-JURC 7, San Martín- At. Sastre-Americano 6, At. San Jorge “verde” 5.



U17

Brown 120-38 At. San Jorge “verde”

Trebolense 32-77 Ceci BBC

Americano 36-61 JURC

At. San Jorge “rojo” 73-74 At. Sastre

CAMJ 54-88 Sta. Paula



Posiciones: Brown-At. San Jorge “rojo” 11, At. Sastre-Sta. Paula 10, CAMJ 9, Ceci 8, San Martín-JURC 7, Trebolense-Americano 6, At. San Jorge “verde” 5.



U21

Americano 44-77 JURC

Trebolense 53-73 Ceci BBC



Posiciones: At. San Jorge “rojo”-Brown 8, Ceci 7, Sta. Paula-JURC 6, Trebolense-Americano 5, San Martín 3.