Una verdadera fiesta del vóley se vivió el fin de semana en María Juana

El fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Torneo Abierto Nacional de Vóley Sub 14 y Sub 18 organizado por el Club Atlético María Juana. Los grandes ganadores fueron Club Atlético Bouquet en sub 18, Carreras Athletic Club en sub 14 y el “auriazul” se quedó con el segundo puesto en sub 18 Copa de Plata.

El gimnasio del Club Atlético María Juana y el Salón de Usos Múltiples vibraron al compás del talento y el buen vóley que llegó desde distintos puntos de la región, la provincia y provincias vecinas. Más de 20 equipos arribaron a la localidad para disfrutar del juego, convivencia y el aprendizaje continuo cargado de experiencias.

El día sábado comenzó a desarrollarse la competencia con un sinnúmeros de cotejos divididos por zonas y por las diferentes canchas disponibles. Con un alto nivel en ambas categorías y con grande partidos se llegó al día domingo para jugar la fase definitoria que dejó a los siguientes consagrados:

SUB 18 COPA DE ORO

1 C. A. Bouquet

2 Carreras Athletic Club

SUB 14 COPA DE ORO

1 Carreras Athletic Club

2 C. A. Sastre

SUB 18 COPA DE PLATA

1 C. A. San Jorge

2 C. A María Juana

SUB 14 COPA DE PLATA

1 Central Coronda

2 Gimnasia y Esgrima de Rosario

Un párrafo aparte para los organizadores de esta gran fiesta del deporte, la subcomisión de vóley, los padres colaboradores, los simpatizantes y todos aquellos que de una u otra manera colaboraron con este gran torneo que año a año crece y es cita obligada. Nuevamente, María Juana volvió hablar de Vóley.