Vóley: Atlético María Juana jugó en sub 13 y sub 18

El sábado se llevaron a cabo los Gran Prix en categoría sub 13 y sub 18 organizado por la Asociación de Vóley del Oeste Santafesino en la ciudad de Las Rosas y en la localidad de Cañada Rosquin con participación de los equipos de Atlético María Juana.Bajo las órdenes de la profesora Fernanda Forte, la categoría sub 13 viajó a la ciudad de Las Rosas para disputar una nueva fecha en las instalaciones del Club Williams Kemmis. El conjunto “auriazul” logró la victoria por 2 sets a 0 frente a Sastre “B” y Trebolense “B”. Mientras que cayó ante Trebolense “B” por 2 a 0. Con estos resultados, en el cruce de zona enfrentó al local, Williams Kemmis, cayendo por 2 sets a 1.

Por su parte, la sub 18 dirigida por Luís Roberti llegaron a la localidad de Cañada Rosquín para jugar un nuevo gran Prix en el que culminaron en la 5ª colocación tras las victorias ante At. Sastre y Juventud Unida por 2 sets a 0 y las derrotas frente a Trebolense por 2 a 0 y Bouquet por 2 a 1.