Volvió al ruedo el fútbol de divisiones inferiores de primera “B” zoma sur

Luego, del receso las divisiones inferiores de la Primera B Zona Sur volvieron al ruedo con participación de Talleres y Atlético María Juana.

En el marco de la cuarta fecha del Toreno Clausura, Talleres recibió en el “Pedro Molina” a Bochófilo Bochazo de San Vicente. Los dirigidos por Camiscia y Sánchez cosecharon 6 unidades producto de la victoria en 9na por 1 a 0 y 8va 2 a 0. Mientras que en 7ma cayó por 3 a 1 al igual que en 6ta pero por 2 a 1.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a la localidad de Susana para enfrentar a Deportivo al que derrotó en todas sus categorías para quedarse con los 12 puntos en juego. Los “auriazules” se quedaron con los triunfos en 9na por 3 a 1, 8va 1 a 0, 7ma 4 a 1 y en 6ta 2 a 1.

Te compartimos todos los resultados de la jornada:



9ª división:

San Martín 0 – 1 Juv. Unida

Brown 2 – 1 Florida

Talleres 1 – 0 B.Bochazo

Dep. Susana 1 – 3 Atl. María Juana

Libre: Sp. Libertad



Posiciones: 10 Brown, 9 Dep. Susana-Talleres, 6 Sp. Libertad -Atl. María Juana, 4 Juv. Unida, 3 Florida, 0 B. Bochazo



8ª división:

San Martín 2 – 0 Juv. Unida

Brown 4 – 1 Florida

Talleres 2 – 0 B.Bochazo

Dep. Susana 0 – 1 Atl. María Juana

Libre: Sp. Libertad



Posiciones: 12 Brown, 9 Florida, 7 Talleres, 6 Atl. María Juana, 4 Dep. Susana , 3 San Martín , 2 B. Bochazo, 1 Juv. Unida-Sp. Libertad



7ª división:

San Martín 0 – 1 Juv. Unida

Brown 3 – 1 Florida

Talleres 1 – 3 B.Bochazo

Dep. Susana 1 – 4 Atl. María Juana

Libre: Sp. Libertad



Posiciones: 12 Brown, 9 B. Bochazo-Florida, 7 Juv. Unida, 6 Atl. María Juana, 3 San Martín, 1 Talleres, 0 Dep. Susana



6ª división:

San Martín 1 – 0 Juv. Unida

Brown 1 – 1 Florida

Talleres 1 – 2 B.Bochazo

Dep. Susana 1 – 2 Atl. María Juana

Libre: Sp. Libertad



Posiciones: 12 B. Bochazo, 7 Brown-Florida, 6 Talleres-Atl. María Juana, 4 San Martín, 3 Dep. Susana-Sp. Libertad



Generales: 103 Brown, 99 Florida, 83 Atl. María Juana, 73 Talleres-B. Bochazo, 50 Sp. Libertad, 48 Dep. Susana, 40 Juv. Unida, 26 San Martín

Próxima fecha (5ta): B. Bochazo vs San Martín, Florida vs Talleres, At. María Juana vs Brown, Sp. Libertad vs Dep. Susana. Libre: Juv. Unida