9 consejos para reducir el estrés y aumentar tu felicidad ahora mismo

En la actualidad, reducir el estrés se ha convertido en una necesidad urgente en la vida de la mayoría de las personas. Ya sea por la presión en el trabajo, problemas en el hogar, el estrés puede llegar a afectar drásticamente la salud. Por esta razón es importante que conozcas los 9 consejos para que puedas disminuir los niveles de estrés y así, aumentar tu felicidad ahora mismo.

Aunque parezca complicado, es más sencillo de lo que parece, lo primero que debes hacer es desconectarte de todo. Una vez logrado, puedes empezar a realizar una serie de actividades que te permitirán eliminar las cargas de estrés y mejorar el bienestar.

¿Qué es el estrés?

El estrés es un estímulo negativo que puede llegar a afectar seriamente la salud y el bienestar de las personas. También es conocido por ser un mecanismo que se activa ante situaciones complicadas en las que no se cuenta con las herramientas para sobreponerse a las mismas. Una vez las personas se ven superadas por dichas situaciones, se produce una sobrecarga que afecta física y psicológicamente al individuo.

Cualquier persona puede llegar a sufrir de estrés, algunos con mucha o poca frecuencia y sus efectos pueden sentirse tanto en el cuerpo como en los pensamientos. Lo que provoca una sensación bastante desagradable, acompañada de ciertos síntomas.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, el estrés no siempre es malo, es decir, existen ocasiones en las que es necesario. En la mayor parte de los casos, el estrés puede ayudar a estar conscientes de la existencia de un problema que necesita atención inmediata.

¿Por qué se produce el estrés?

Por otro lado, son muchas las situaciones en las que el estrés si puede convertirse en un problema muy serio para la salud. Esto puede llevar incluso a buscar ayuda de especialistas para reducir el estrés cuanto antes. En este sentido, es muy importante saber cuáles son las principales causas de este mecanismo natural del organismo.

Las causas más habituales que llevan a la presencia de estrés en las personas, son las siguientes:

Situaciones de violencia, ya sea sexual, agresión física o psicológica, acoso en el trabajo o en la escuela.

Cambios bruscos en el estilo de vida, por ejemplo, una mudanza, cambio de trabajo, la llegada de un hijo, casarse o una ruptura amorosa.

La autoexigencia también puede provocar niveles muy altos de estrés, esto ocurre cuando una persona se ve obligada prepararse para alcanzar algún logro a corto plazo. Ya sea obtener un ascenso en el trabajo, una beca en la escuela o universidad, el primer lugar en una competencia deportiva, etc. Son situaciones que generan un increíble desgaste físico y mental, lo que podría causar otros síntomas como la ansiedad y la depresión.

Problemas para relacionarse con otras personas, esto suele ser muy común en la adolescencia, etapa en la que todos quieren encajar en el entorno social. El miedo al rechazo puede hacer que los niveles de estrés se eleven de manera alarmante.

Llevar malos hábitos de vida, cuando el cuerpo no lleva un estilo de vida saludable, tiende a desmejorar físicamente. Esto, a su vez, evita que las personas puedan adaptarse a situaciones complicadas en las que necesitan tomar decisiones inmediatas. Asimismo, cuando el cuerpo carece de la energía necesaria, puede volverse vulnerable a enfermedades.

Obligaciones, especialmente, aquellas vinculadas al cuidado familiar, como por ejemplo, el padre de familia que necesita llevar el sustento a su hogar. Discusiones con miembros de la familia, problemas con alguno de los hijos debido a comportamientos inadecuados.

Entornos poco saludables, se trata de lugares en los que es casi imposible mantener la calma. Un ejemplo claro es una oficina con mucho ruido o estar todo el día sentado en una silla incómoda mientras se trabaja frente a la computadora.

¿Cuáles son los 9 consejos para reducir el estrés?

Si llevas un estilo de vida acelerado y frecuentas entornos en los que la paz y la tranquilidad es lo último que existe, es normal que tus niveles de estrés estén por las nubes. Esto sin mencionar las preocupaciones del día a día como el trabajo, el cuidado del hogar y la familia, de seguir así, la salud podría estar en serio riesgo. Para evitarlo, te mostraremos 9 consejos que serán de mucha ayuda para reducir el estrés y mejorar tu bienestar.

1- ADMINISTRA MEJOR TÚ TIEMPO

Cuando no se gestiona el tiempo de manera correcta, casi siempre termine causando que los niveles de estrés se eleven. Dejar actividades importantes para el último momento, llegar tarde a un lugar en el que tenías que llegar a una hora determinada, etc. Se trata de situaciones que no hacen más que generar un enorme descontrol en el día a día, sin mencionar que podría provocar ansiedad.

Para reducir el estrés en casos como estos, lo más recomendable es empezar a gestionar el tiempo de una forma más efectiva. Esto evitará que tengas que correr para solucionar tareas importantes que tengas pendientes. Lo mejor de todo, es que tendrás tiempo libre para dedicarlo a descansar o realizar otras tareas.

2- MEJORA TUS HÁBITOS DE VIDA

Por lo general, las personas que no llevan buenos hábitos de vida, terminan sufriendo de problemas de salud a causa del estrés. En este sentido, es de suma importancia empezar a deshacerse de los malos hábitos e iniciar una vida más saludable. Para lograrlo, es fundamental tener una buena alimentación, esto se consigue con una dieta equilibrada basada en alimentos ricos en nutrientes.

Asimismo, tienes que olvidarte de las grasas saturadas, el azúcar y sobre todo, de las gaseosas. Sustituye estas últimas por bebidas naturales, como el zumo de frutas y el café por té negro o verde, ya que son muy nutritivos para el organismo. Del mismo modo, evita los cigarrillos y reduce el consumo de bebidas alcohólicas, haz actividad física y duerme un mínimo de ocho horas diarias.

3- HAZ EJERCICIO

Realizar actividades físicas es una increíble forma de reducir el estrés acumulado, aunque lo cierto es que no muchos tienen tiempo suficiente para hacerlo. Sin embargo, solo necesitas de unos minutos al día para hacer ejercicio, puedes hacer caminatas de 30 minutos antes de ir a trabajar por ejemplo.

También puedes usar los días libres para practicar cualquier deporte o actividad al aire libre. Hay que tener presente que, los ejercicios ayudan a aumentar la producción de un neurotransmisor conocido como norepinefrina. Esto, a su vez, permite la producción de hormonas como la serotonina y las endorfinas, necesarias para disminuir los niveles de estrés.

4- NO OLVIDES REÍR

Reír tiene muchos beneficios tanto en el aspecto físico como el mental. Si no eres de las personas que se ríen a menudo, existe una terapia llamada risoterapia o terapia de la risa. Es ideal para aliviar el estrés provocado por situaciones difíciles, especialmente, aquellas que están relacionadas con las emociones. Este tipo de terapia ayuda a producir y liberar serotonina, mejor conocida como la hormona de la felicidad. Del mismo modo que, permite la disminución de los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

5- REALIZA ACTIVIDADES QUE TE RELAJEN

Para despejar la mente y bajar los niveles de estrés es importante dedicarle tiempo a las actividades que te ayuden a relajarte. Una de las recomendaciones es tomarte tu tiempo para pintar en casa o ir a una exposición de arte. Investigaciones afirman que las artes visuales pueden aumentar los niveles de cortisona en el organismo. Además, la música es otra de las opciones para aliviar el estrés, ya sea escucharla o tocar algún instrumento que te guste.

6- DUERME

Dormir es fundamental en la vida de cualquier ser humano, sobre todo, de aquellos que viven un día a día cargado de estrés. Lo recomendable es dormir unas ocho horas diarias, eso permite que el cuerpo pueda recuperar todas las energías pérdidas durante el día. Dormir bien ayuda a que el cuerpo y la mente puedan renovar las energías para afrontar un nuevo día.

7- PASA TIEMPO CON TUS SERES QUERIDOS

Disfrutar de la compañía de las personas que más quieres, ya sea viendo una película o con una linda cena en casa. Son muchas las maneras en las que se puede compartir con los seres queridos, ya sean familiares o amigos, estas reuniones están llenas de energía positiva, risas y diversión. Además, hay estudios que indica que, abrazar a las personas que amas es recomendable para liberar oxitocina, la hormona de la felicidad y el amor.

8- PIENSA POSITIVO

Aunque parezca un poco trivial, ser positivo te ayudará a superar muchas situaciones difíciles. De este modo, también servirá para disminuir los niveles de estrés, sobre todo, en el entorno laboral. Pensar de forma negativa no ayuda en nada, todo lo contrario, la mayoría del tiempo solo empeora las cosas. Por lo tanto, una mente positiva puede ser de mucha ayuda para mantener el control de las situaciones más caótica y estresantes.

9- PRACTICA EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN

Por último, otro de los métodos para reducir el estrés son los ejercicios de respiración, los cuales son muy sencillos y efectivos. No necesitas mucho tiempo para hacerlos, solo basta con que busques un lugar cómodo y tranquilo. Una vez lo encuentres, lo que debes hacer es inhalar, mantener el aire dentro de los pulmones durante unos segundos y exhalar lentamente. Luego de unos minutos de hacer este tipo de ejercicios, notarás como disminuyen los niveles de estrés y sentirás más calma.

