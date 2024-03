ACBOS: naranja en el aire

Este finde semana darán inicio los Torneos Oficiales de Formativas y Primera División.

El jueves se disputará el juego inaugural del Torneo Apertura en Primera División, Ceci BBC de Gálvez recibirá a Juventud Unida de Cañada Rosquín. El grueso de la fecha se jugará el viernes y Atlético María Juana debutará en condición de local frente Americano de Carlos Pellegrini

Cabe recordar que la forma de disputa es todos contra todos, partidos de ida. Luego el 7mo. y 10mo. y el 8vo. y 9no. juegan la reclasificación para juntarse con los 6 primeros para definir en Torneo con series de PlayOff al mejor de 3 partidos.

En cuanto a Formativas, el sábado dará inicio el Torneo “Apertura”, confirmando que las categorías serán U13, U15, U17 y U21. Atlético María Juana visitará a su par de San Jorge “Rojo”.

Y la forma de disputa es todos contra todos, partidos de ida dónde del 1ro. al 4to. definen la Copa de Oro, del 5to. al 8vo. la Copa de Plata y del 9no. al 12do. la Copa de Bronce por categorías.

Te contamos como se juega la primera fecha del Apertura:

Primera División: At. San Jorge vs Santa Paula, San Martín vs Brown, Trebolense vs At. Sastre, At. María Juana vs Americano y Ceci vs Juv. Unida.

Formativas: At. San Jorge “Rojo” vs At. María Juana, Americano vs Brown, Trebolense vs. El Expreso, Ceci vs Santa Paula, Juv. Unida vs San Martín, At. Sastre vs At. San Jorge “Verde”.